“Alexa, quanto manca ad Halloween?” La festa più mostruosa dell’anno è ormai alle porte e in molti sono già pronti per festeggiare. Diventato da tempo un appuntamento fisso anche in Italia e amato da grandi e piccini, Halloween è l’occasione perfetta per scatenarsi e trascorrere momenti memorabili in compagnia di amici e parenti. Alexa è un ottimo alleato per trasformare questo ‘spaventoso’ periodo in veri e propri festeggiamenti da brividi, in modo facile e divertente.

Quest’anno, possiamo chiedere “Alexa, dolcetto o scherzetto?” per scoprire tutti i contenuti di Halloween o riprodurre suoni spaventosi con cui terrorizzare i nostri ospiti, oppure “Alexa, racconta una barzelletta su Halloween” per divertirci con le sue battute spassose su vampiri, lupi mannari, mummie, fantasmi e tanti altri personaggi mostruosi e scoprire, per esempio, che cosa ordinerebbe uno scheletro al ristorante.

Non solo scherzi, anche vera e adrenalinica paura! Per immergersi completamente in atmosfere terrificanti basta chiedere “Alexa, racconta una storia di paura”. Alexa si trasformerà in narratrice e, con tanto di suoni e colonne sonore, saprà intrattenerci con una vasta selezione di racconti e avventure paurose. Ideale per la sera, magari davanti al camino, per ricreare un ambiente da film horror.

Chi vuole partecipare attivamente e diventare protagonista di una storia tutta nuova potrà dire “Alexa, giochiamo all’avventura di Halloween”, e immergersi in un gioco interattivo in cui l’utente è chiamato a prendere decisioni per scappare dai mostri e portare Alexa in salvo. Oppure, chiedendo “Alexa, che tipo di mostro sono?”, scopriremo quale terrificante creatura alberga nel nostro Io più profondo, dopo aver risposto ad alcune domande.

E se non sappiamo ancora cosa cucinare, potremo contare su Alexa, sempre pronta a darci l’ispirazione perfetta: basta chiedere un suggerimento per ricevere spunti e idee originali, pronunciando “Alexa, consigliami una ricetta per Halloween”.