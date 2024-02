La fibra Iliad è la più veloce d'Italia

iliad annuncia oggi di essere stata premiata come la rete fissa FTTH più veloce d'Italia nel 2023 da nPerf, società indipendente specializzata nella misurazione delle prestazioni delle connessioni fisse e mobili.

Il premio è stato assegnato a seguito di oltre 650 mila test condotti nel 2023 da utenti dei maggiori operatori di telecomunicazioni in Italia sul sito nPerf.com, confrontando le performance di ogni operatore in termini di velocità e latenza. Dall’analisi dei risultati iliad ha ottenuto la migliore performance in termini di velocità di download e upload.

Nel confronto con tutte le tipologie di connessioni internet fisse, iliad si afferma leader incontrastato vantando prestazioni di velocità in download di 388 Mb/s, più del doppio rispetto al secondo concorrente. La posizione è ulteriormente rafforzata dalle prestazioni in upload che raggiungono i 264 Mb/s – superando di oltre il triplo il secondo operatore – e dal netto vantaggio in termini di latenza (18 ms) che si traduce in una migliore reattività della connessione.

Nella classifica delle reti FTTH, iliad ottiene la migliore performance con 578,16 Mb/s in download e 400,88 Mb/s in upload e riceve la certificazione della fibra più veloce del paese.

Benedetto Levi, AD di iliad Italia commenta: “Essere riconosciuti da nPerf come la fibra più veloce d’Italia è la prova tangibile della qualità dei nostri servizi”. E aggiunge: “iliad ha sempre fatto dell’innovazione e della trasparenza il fulcro della propria missione e siamo orgogliosi di offrire una connessione in fibra ultra veloce a un prezzo chiaro e accessibile, contribuendo così ad accelerare la transizione del Paese verso una vera e propria connettività a banda ultralarga ed una società digitale pienamente inclusiva”.

Per maggiori informazioni, al seguente link nPerf è disponibile il report completo.

La fibra iliad

Nel gennaio 2022 iliad ha lanciato il proprio servizio nel mercato della rete fissa, scegliendo una tecnologia all’avanguardia 100% in fibra FTTH (Fiber-to-the-Home), e sviluppando internamente il proprio router, la iliadbox. Queste scelte strategiche hanno rappresentato un passo significativo verso l'eccellenza nella connettività, consentendo agli utenti di navigare con prestazioni di altissimo livello, con velocità di navigazione fino a 5Gbit/s[1].

Oggi la fibra iliad copre oltre 13 milioni di unità abitative, risultato di un investimento continuo nello sviluppo e nella diffusione della connettività di ultima generazione, attraverso partnership strategiche con tutti gli wholesale provider italiani.

Inoltre, iliad si distingue anche per i suoi costi fissi e la semplicità della sua proposta. L’offerta fibra, infatti, è senza costi nascosti e ad un prezzo garantito PER SEMPRE.

• 19,99€ al mese per gli utenti iliad mobile con un’offerta a 9,99€ al mese con pagamento automatico[2], altrimenti 24,99€ al mese;

• iliadbox Wi-Fi 6, il router di ultima generazione interamente made in iliad. La sua forma unica e il design rotondo lo distinguono dagli altri router sul mercato, rendendolo un vero e proprio elemento di design, allo stesso tempo attento alla sostenibilità. Progettato e testato per durare almeno 10 anni, viene fornito in comodato d’uso gratuito;

• incluse chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo;

• costo di installazione 39,99€ una tantum.

Per ulteriori informazioni sulla fibra iliad visitare: www.iliad.it/ offerte-iliad-fibra.html.