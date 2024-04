Iliadship: l'innovativo progetto che sostiene le giovani generazioni

La prima edizione del bando Iliadship, lanciata a giugno del 2023, ha avuto una risonanza nazionale con centinaia di domande di partecipazione provenienti da tutta Italia. La prima classe di studenti selezionati, per il 50% donne e per il 50% uomini, sta proseguendo con successo il proprio percorso formativo e di mentoring. I ragazzi vincitori della prima edizione si stanno specializzando in diversi ambiti, tra cui Ingegneria, Computer science e AI, ma anche Filosofia, Giurisprudenza ed Economia. “La borsa di studio rappresenta un’opportunità per guardare da vicino il mondo del lavoro” e un modo per “arricchirsi reciprocamente”, hanno commentato i giovani vincitori della prima edizione. Anche grazie al continuo confronto con i manager iliad che li accompagnano nell’intero percorso, i ragazzi stanno trovando “un ambiente dinamico e stimolante, dove il successo del modello aziendale è alimentato da una profonda attenzione rivolta alle persone e alla società”.

“Ogni giorno lavoriamo nella consapevolezza che creare connessioni sostenibili sia la nostra missione. Senza competenze, però, è una missione destinata a restare incompleta. - ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad - iliadship è la risposta in pieno stile iliad: un progetto innovativo che mette al centro – come sempre – la community, in questo caso gli studenti. Per due anni, accompagniamo ragazze e ragazzi con un contributo economico best in class per le scholarship italiane, a cui affianchiamo mentor e tutor di altissimo profilo. Rinnovando anno dopo anno questo impegno, investiamo nella costruzione di competenze a disposizione di tutto l’ecosistema italiano.”

Il progetto nel dettaglio

Con iliadship, iliad conferma il proprio impegno concreto nell’istruzione e nella formazione, con la volontà di costruire un futuro più giusto, equo e sostenibile. Le competenze delle giovani generazioni sono centrali per la crescita del Paese e la società vuole essere parte attiva nella loro abilitazione.

Il progetto non si limita, infatti, ad erogare borse di studio per l’acquisizione di nuove competenze, ma per ogni studente vi associa un percorso di affiancamento individuale con un tutor scelto tra i dipendenti iliad e un mentore membro dell’Advisory Board, nonché la possibilità di attivare un tirocinio extra-curriculare per affacciarsi al mondo del lavoro.

Con l’obiettivo di creare una vera e propria community, iliadship contribuirà, inoltre, a creare un network di studenti che entreranno a far parte dell’ecosistema di iliad, riunendosi ogni anno per condividere le proprie esperienze e conoscenze.