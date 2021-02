Instagram copia TikTok: presto le storie a scorrimento verticale

Dopo i reels, Instagram "copia" ancora una volta TikTok. Secondo il sito specializzato TechCrunch, infatti, starebbe testando la possibilità di far fruire agli utenti le storie in maniera verticale e non più in orizzontale come accade ora. Il colosso dei social per immagini sta quindi pensato di rivoluzionare una delle sue funzioni principali, la più utilizzata dai suoi utenti, per andare dietro e migliorare il competitor cinese.

Storie a scorrimento verticale su Instagram?

A quanto sembra, le storie verticali di Instagram sarebbero in fase di test, come confermato dal team di sviluppo alla testata specializzata in tecnologia, ma non c'è alcuna certezza che la soluzione possa di fatto essere integrata nell'app finale.

Secondo le indiscrezioni, la funzione delle storie con scorrimento in verticale in Instagram sarebbero riservate alla fruizione di video piuttosto che alla visualizzazione di contenuti statici come le foto. Non è da escludere, quindi, che possa essere integrata, per rendere il servizio più completo e adattabile a seconda delle specifiche esigenze degli utenti. Ricapitolando, quindi, le nuove storie di Instagram: