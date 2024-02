LG Signature OLED T: il primo televisore OLED trasparente wireless al mondo

In occasione del CES 2024, LG Electronics ha presentato il Signature OLED T, il primo televisore OLED trasparente wireless al mondo. Un innovativo prodotto che combina uno schermo trasparente OLED e la tecnologia di trasmissione audio e video wireless 4K.

LG Signature OLED T libera, infatti, gli utenti dalla limitazione di vedere uno schermo nero quando il TV non è in funzione. Da spento, infatti, lo schermo trasparente da 77 pollici di OLED T è praticamente invisibile e si armonizza perfettamente con la stanza in cui si trova, contribuendo a far sembrare l’ambiente più spazioso.

Inoltre, la versatilità della sua tecnologia apre nuove possibilità di installazione e di fruizione. Il nuovo OLED T dispone di uno Zero Connect Box: hub che accoglie tutte le connessioni tipiche di un TV e che può essere posizionato in un altro punto della stanza rispetto allo schermo per mantenere l’ambiente perfettamente ordinato.

Grazie a questa caratteristica, OLED T può essere posizionato davanti ad una finestra senza impedire la vista esterna. Può, inoltre, essere installato sul proprio supporto stand-alone, posizionato contro la parete o montato a muro. TV che però mantiene il tradizionale cavo per l’alimentazione elettrica.

Il nuovo OLED T offre una doppia esperienza di visione in base all’impostazione scelta per lo schermo: trasparente e opaca. Nella versione trasparente, OLED T diventa una tela digitale trasparente in grado di mostrare opere d’arte, video e foto grazie alla funzione Always-On-Display. I contenuti visualizzati sullo schermo sembrano fluttuare in aria, ma allo stesso tempo si fondono con l’ambiente circostante per creare un effetto estremamente suggestivo.

Con un solo clic, è possibile passare alla modalità opaca e aumentare il contrasto dello schermo per visualizzare un’immagine tradizionale. In questo modo è possibile godere di un'elevata qualità d’immagine, garantita dalla tecnologia OLED e dal nuovo processore α (Alpha) 11 con intelligenza artificiale.





Infine, OLED T offre un’altra opzione di utilizzo grazie alla funzione "T-Bar", che permette di mostrare informazioni utili nella fascia bassa dello schermo tra cui notizie, aggiornamenti meteo o il titolo dei brani in riproduzione, mentre il resto dello schermo mantiene la sua elegante trasparenza.

Al momento non sono noti prezzo e disponibilità del nuovo TV LG Signature OLED T.