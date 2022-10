Nuovi Pc Microsoft Surface: caratteristiche e prezzi

Microsoft ha presentato gli ultimi aggiornamenti dei dispositivi della linea Surface. La nuova lineup include: la new entry nella famiglia dei 2-in-1, Surface Pro 9, ancora più potente grazie al processore Intel Core di 12a generazione; l’elegante Microsoft Surface Laptop 5; il nuovo Surface Studio 2 +, pensato per un’utenza sia consumer, sia business.

Microsoft Surface Pro 9

La new entry della gamma Surface offre i vantaggi di un potente laptop e la versatilità di un tablet: Surface Pro 9 è realizzato con un involucro in alluminio in una nuova serie di colori metallici, come Platinum, Graphite e Sapphire e Forest. Non mancano l'iconica kickstand integrata e il display PixelSense da 13", con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Surface Pro 9 offre una duplice scelta di processori: CPU Intel Core di 12a generazione costruita sulla piattaforma Intel Evo 4 con Thunderbolt 4, ideale per il multi-tasking, per la produttività e per carichi di lavoro intensi, con prestazioni fino al 50% superiori rispetto al Surface Pro 8. Surface Pro 9 è disponibile anche con Microsoft SQ3 alimentato da un processore ARM Qualcomm Snapdragon, con connettività 5G.

Microsoft Surface Laptop

Proseguiamo la nostra rassegna con il nuovo Microsoft Surface Laptop 5 dotato di un display PixelSense 3:2, disponibile nelle opzioni da 13,5" o 15" e compatibile con Dolby Vision IQ.

Ricordiamo, inoltre, l’audio in Dolby Atmos, l’autonomia di un giorno, la porta Thunderbolt 4 e l’integrazione della piattaforma Intel Evo con i processori Core i5 e i7 di dodicesima generazione.

Surface Studio 2 +

Studiato appositamente per sviluppatori, professionisti, creativi, gamer e designer, Surface Laptop Studio offre la potenza di un PC desktop, la praticità di un laptop e un vero e proprio studio creativo, il tutto in un unico device.

Surface Studio 2 + vanta uno schermo inclinabile con tre diverse modalità di utilizzo: laptop, stage e studio. Il nuovo Surface integra il processore Intel Core i7-11370H di undicesima generazione, la scheda video RTX 3060 di Nvidia e lo schermo da 28 pollici, in proporzioni 3:2 e con risoluzione di 4500 × 3000 (192 ppi).

Nuovi accessori

Citiamo, infine, i nuovi accessori Microsoft Presenter+ e Microsoft Audio Dock. Microsoft Presenter+ è un telecomando abilitato per Teams, utile per le presentazioni. Consente di scorrere le diapositive in modo veloce, disattivare l'audio, attirare l'attenzione del pubblico con il puntatore sullo schermo e partecipare rapidamente ad una riunione, sia in sala sia tramite Microsoft Teams o altre app per riunioni.

Microsoft Audio Dock è un utile accessorio con quattro porte (HDMI, 2 USB-C e USB-A) e un caricatore per PC pass-throught, ideato per creare ordine sulle scrivanie e migliorare l'audio delle riunioni grazie agli altoparlanti Omnisonic e ai doppi microfoni integrati.

Prezzi e disponibilità

Surface Pro 9 è già disponibile in pre-order su Microsoft Store a partire da 1329€ (per gli utenti che faranno il pre-order sarà incluso gratuitamente il Surface Slim Pen 2 del valore di 134,99€). Laptop 5 è disponibile in pre-order solo su Microsoft Store a partire da 1209€ (per gli utenti che faranno il pre-order sono disponibili gratuitamente gli auricolari Surface Earbuds del valore di 219,99€). Surface Studio 2 + è acquistabile in anteprima su Microsoft Store a partire da 5.389€. I prezzi degli accessori non sono ancora stati comunicati.