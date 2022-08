Netflix, arriva l'abbonamento economico ma con la pubblicità

Un abbonamento dal costo mensile tra i 7 e i 9 dollari per vedere Netflix, ma con la presenza di avvisi pubblicitari. Dagli Stati Uniti arrivano le prime indiscrezioni sul nuovo piano che in fase di sviluppo. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, il colosso dello streaming sta pensando ad un prezzo inferiore ai 9 dollari al mese, con un abbonamento che andrebbe ad aggiungersi a quelli già esistenti, da 9,99, 15,49 e 19,99 dollari al mese. L'introduzione del nuovo abbonamento potrebbe arrivare anche entro la fine del 2022 in alcuni mercati, con l'estensione completa che è invece prevista per il 2023: la pubblicità verrà mostrata all'inizio e durante il contenuto, ma non alla fine.

Sempre secondo quanto riporta la rivista statunitense, l'azienda non ha intenzione di bombardare gli utenti con dosi massicce di pubblicità, motivo per cui sta stringendo accordi soltanto con alcuni piccoli inserzionisti: l'idea di Netflix sarebbe quella di inserire circa 4 minuti di spot ogni ora di contenuti visionati. La "mossa" della società statunitense arriva dopo le grosse perdite di utenti registrate negli ultimi mesi e il sorpasso di Disney+: offrire il servizio ad un prezzo inferiore potrebbe attirare nuovi clienti, con gli introiti che arriverebbero sia dalle quote degli abbonati che dalla vendita di annunci.

Va considerata però la presenza della pubblicità, un fattore che potrebbe intimidire gli utenti. Il piano da 4 minuti di pubblicità ogni ora punta proprio ad evitare un peso eccessivo degli annunci, cosa che invece avviene nella televisione pubblica (dove ci sono 10-20 minuti di spot ogni ora) o su altre piattaforme, dove le pubblicità sono più frequenti e spesso ripetute. Sarà una mossa vincente? Sarà una mossa vincente? Sarà il tempo a dirlo.