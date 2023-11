Nokia Clarity Earbuds 2+: nuovi auricolari wireless con cancellazione del rumore

Nokia ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi auricolari wireless Clarity Earbuds 2+ con cancellazione del rumore.

Realizzati con il 60% di plastica riciclata, offrono fino a 7 ore di ascolto con cancellazione del rumore e possono essere ricaricati in viaggio grazie ad una custodia che garantisce fino a 35 ore di riproduzione. Gli auricolari ospitano una batteria da 48mAh, mentre all’interno della custodia troviamo un accumulatore da 500mAh.

In caso di maltempo, questi auricolari resistono agli schizzi di pioggia grazie alla protezione IPX4.

Queste cuffie integrano, inoltre, la piattaforma Qualcomm S3 Sound e la tecnologia

Qualcomm aptX, per una trasmissione audio di qualità con gli smartphone compatibili. Ricordiamo anche la modalità a bassa latenza, utile nei video e nei giochi, e il doppio microfono con tecnologia Environmental Noise Cancelling Qualcomm cVc.

Non dimentichiamo la tecnologia Google Fast Pair (compatibile con i dispositivi con sistema operativo Android 6.0 o superiore) che facilita l'accoppiamento con lo smartphone. Inoltre, tramite la connettività multipoint, è possibile passare da un dispositivo all’altro con estrema facilità.

Proseguiamo con le dimensioni degli auricolari pari a 35x23x16 mm, con un peso di 4 g ciascuno. La custodia di ricarica misura 50x29x62mm, con un peso di 42g.

Gli auricolari Clarity Earbuds 2+ sono disponibili sul sito italiano di Nokia, nelle colorazioni So Pink, So Purple e So Grey, a 79 euro.