Novità Anker: telecamere, cuffie, power station e proiettore portatile

Anker Innovations ha annunciato nuovi ed interessanti prodotti appartenenti ai suoi marchi Eufy (videosorveglianza), Soundcore (audio) e Nebula (video).

Eufy Security Edge

Iniziamo la nostra rassegna dal nuovo kit di videosorveglianza Eufy Security Edge composto dalla base HomeBase 3 con 16 GB di memoria espandibile e due telecamere eufyCam 3 4K a batteria e con pannello solare integrato ad alta efficienza. Camere con audio bidirezionale e faretto integrato. Kit dotato di intelligenza artificiale BionicMind, con riconoscimento facciale in grado di distinguere tra familiari ed estranei. Non manca, inoltre, il riconoscimento di veicoli e animali.

Power station Anker 767

Proseguiamo la nostra rassegna con la nuova e potente power station Anker 767 in grado di alimentare il 99,9% di elettrodomestici come griglie elettriche, frigoriferi, stufe, laptop, microonde e altro ancora, fino a 2.400 W. Batteria trasportabile, con capacità di 2048 Wh e ricarica rapida in sole 2 ore in AC, collegabile anche ad un massimo di 5 pannelli solari Anker 531 (200 W) per la ricarica in 2,5 ore. Non manca, infine, la possibilità di collegare la power station Anker 767 ad una batteria esterna per raddoppiare la sua capacità. Anker 767 sarà disponibile a dicembre a 2.699 euro.

Cuffie Soundcore

Passiamo all’audio con i nuovi auricolari Liberty 4. Si tratta del primo modello semi in-ear del marchio con doppi altoparlanti ad architettura coassiale. Soundcore ha anche aggiunto funzionalità avanzate tra cui l'audio spaziale e sensori in grado di monitorare il battito cardiaco. Le cuffie Bluetooth Liberty 4 sono in arrivo al prezzo di 149,99 euro.

Proiettore Nebula

Concludiamo la nostra rassegna con il nuovo proiettore portatile Nebula Capsule 3 con tecnologia laser, luminosità di 300 lumen e diffusori audio a 360 gradi. Un modello dalle complete caratteristiche, con a bordo Android TV in versione 11. Proiettore con autonomia di 2,5 ore, in arrivo a novembre a 899 euro.