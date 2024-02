Nuovi robot tagliaerba di Stiga: autonomi e dalle funzionalità all’avanguardia

Stiga ha ampliato la gamma dei suoi robot tagliaerba autonomi potenziandone anche le funzionalità. In particolare, a Stiga 1500 (il prodotto di punta) si aggiungono i modelli A500, A750 e A1000 per soddisfare le esigenze di taglio dei prati più piccoli (da 500 a 1.000 mq). Tra le novità della famiglia dei “big” robot, invece, i modelli A7500 e A10000 segnano un significativo ampliamento dell’area di taglio fino a 10.000 mq.

Scendendo nel dettaglio, l’intera gamma di robot tagliaerba autonomi opera attraverso un perimetro virtuale basato su GPS, combinato con la tecnologia predittiva “Active Guidance System” brevettata da Stiga per la massima affidabilità del segnale che previene le interruzioni di taglio. I robot rilevano e memorizzano dove la ricezione GPS è debole o assente e individuano i punti ciechi nel giardino, utilizzando queste informazioni per pianificare il percorso di taglio più efficiente.

Inoltre, grazie alla connessione Cloud, i robot non solo assicurano che ogni singola zona del prato venga falciata in modo preciso e regolare, ma anche che nessuna area venga tagliata ripetutamente, per un risultato uniforme.

Tramite l’app di Stiga, gli utenti possono facilmente controllare lo stato e il funzionamento del robot, come la programmazione, la regolazione dell'altezza di taglio, la pulizia dei bordi e la personalizzazione del perimetro.

Nuove funzioni

Con le nuove funzionalità all’avanguardia, i robot tagliaerba autonomi possono operare con diversi schemi di taglio, selezionabili dall’utente. Di default, viene impostato il percorso a “linee parallele,” che consente di evitare passaggi ripetuti su una stessa area, minimizzando il tempo necessario per il taglio dell’intero giardino e riducendo lo stress a cui viene sottoposta l’erba rispetto agli schemi di taglio casuali.

Le nuove funzioni includono:

- Custom Cutting Angle: dopo aver selezionato lo schema di taglio desiderato, è possibile modificare l’angolo delle linee di taglio parallele, che può essere personalizzato in un intervallo compreso tra +90° e -90°, con incrementi di 0,1 gradi. Una funzione ideale per adeguare le linee alla forma e alla struttura del giardino esistenti, migliorandone l’aspetto complessivo.

- Temporary No-Cutting Zones: è possibile escludere temporaneamente dall’area di taglio alcune sezioni del giardino. Per impostare questa funzione è sufficiente collegare due punti del perimetro virtuale nell’app, creando una linea di separazione.

- Stay Away setting: è, inoltre, possibile escludere temporaneamente dall’area di taglio la zona che circonda l’utente, definita dalla posizione del suo dispositivo mobile o selezionando la “distanza cuscinetto” dal punto desiderato sulla mappa del proprio giardino tramite l’app di Stiga, nonché la cornice temporale.



- Obstacle Notification: se durante il taglio subisce ripetutamente degli urti, una volta tornato alla base di ricarica, il robot notificherà all’utente la presenza di un ipotetico ostacolo. L’utente può, quindi, visualizzare la posizione approssimativa dell’ostacolo sulla mappa e delimitarlo impostando una “No-Cutting Zone” circolare intorno ad esso.

- Long Exit: con la funzione attiva, in uscita dalla base di ricarica, il robot si allontana autonomamente dai contatti di alimentazione per una distanza di 2 metri, quindi ruota di 180° per avviare il processo di taglio o per effettuare il percorso di aggancio.



- Closed Area: questa funzione consente al robot di operare in aree chiuse in modo indipendente. Una volta completata la zona di taglio prevista, il robot si arresta automaticamente, pronto per essere riposizionato sulla base di ricarica, o in un’altra area del giardino.

- Push Notifications: attivando questa funzione, il robot invia notifiche push attraverso l’app di Stiga, in caso di malfunzionamento del robot o di interruzione dopo il taglio in un’area chiusa. Ciò consente un rapido intervento a distanza o in loco e una comunicazione costante, per un controllo ottimale del robot.

Prezzi e disponibilità

I nuovi robot tagliaerba autonomi di Stiga sono già disponibili per l’acquisto ai seguenti prezzi:

- A 500: 1.699,00 euro

- A 750: 1.999,00 euro

- A 1000: 2.499,00 euro

- A 7500: 5.999,00 euro

- A 10000: 6.999,00 euro