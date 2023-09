Recensione Dyson V15s Detect Submarine: l’aspirapolvere che lava anche i pavimenti

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova del nuovo Dyson V15s Detect Submarine. Si tratta di una nuova versione, che si affianca al modello già in commercio, ora dotata della spazzola lavapavimenti Submarine. Prodotto accompagnato da altri utili accessori per la pulizia anche di tappeti, moquette, materassi e divani.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo Dyson V15s Detect Submarine.

Design e caratteristiche

Per quanto riguarda le funzione di aspirazione della polvere, il nuovo Dyson V15s Detect Submarine è identico al modello V15. Inalterato anche il design, moderno e curato.

Non ci sono, quindi, novità tecniche; il nuovo modello conserva il potente motore Dyson Hyperdymium a 125.000 giri al minuto, con una potenza di aspirazione di 242 airwatt. Ricordiamo anche l’avanzata filtrazione completamente sigillata in grado di catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,3 micron (come allergeni, spore di muffa e acari della polvere) e l'efficace sistema di svuotamento del serbatoio dello sporco da 0,77 L, che consente di non venire a contatto con la polvere.

Proseguiamo con il rilevamento acustico della polvere e lo schermo LCD, che mostra in tempo reale le dimensioni e il numero di particelle rilevate. Il conteggio e la misurazione delle microscopiche particelle di polvere avviene grazie ad un sensore piezoelettrico, che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione in base ai diversi tipi di pavimento e alla quantità di polvere rilevata.

Tre le velocità disponibili, selezionabili tramite il pulsante sotto al display: Auto, Eco (massima autonomia) e Boost (massima potenza). Ricordiamo, inoltre, l’ampia impugnatura a pistola, che ospita il comodo grilletto per l'attivazione dell’V15s, e la batteria rimovibile, agli ioni di litio e a sette celle.

Accessori per la rimozione della polvere

Analizziamo ora gli accessori in dotazione alla Dyson V15s Detect Submarine, utili per la rimozione della polvere.

Iniziamo dalla spazzola morbida Fluffy Optic nella nuova versione potenziata che ha debuttato con l’aspirapolvere top di gamma Gen5 Detect. Spazzola adatta per la pulizia di pavimenti duri (in cotto, ceramica, parquet, gres e altro). Accessorio sempre dotato di un avanzato sistema di illuminazione laser. Scendendo nel dettaglio, la tecnologia Dyson di illuminazione laser della polvere è stata sviluppata per consentire di vedere le particelle microscopiche che si nascondono in casa.

Ciò significa che la polvere nascosta sulla superficie del pavimento, altrimenti invisibile a occhio nudo, può essere vista facilmente tramite la lama di luce generata da un illuminatore laser presente nell'angolo anteriore destro della scopa Fluffy Optic. Accessorio riprogettato, dotato ora di un sistema di illuminazione laser dalla luminosità doppia rispetto alla prima generazione. Gli ingegneri Dyson hanno, inoltre, modificato la nuova sorgente luminosa in modo da posizionarla il più in basso possibile, vicino al pavimento.

Proseguiamo la nostra rassegna con la spazzola Digital Motobar, dotata di setole sintetiche a spirale e adatta in particolare per i tappeti, ma utilizzabile anche sui pavimenti. Spazzola in grado di aspirare velocemente capelli e peli degli animali domestici, dotata di anti-aggrovigliamento.

In dotazione alla Dyson V15s Detect Submarine troviamo anche la spazzola Mini Turbo, con anti-groviglio grazie al rullo dalla forma conica. Spazzola motorizzata, dalle ridotte dimensioni, adatta per la pulizia di piccole superfici come divani, poltrone, tappezzeria auto e materassi.

All’interno della confezione troviamo anche una bocchetta multifunzione con spazzola, una bocchetta a lancia, la stazione di ricarica a parete, l'alimentatore ed un piccolo manuale.

Spazzola lavapavimenti Dyson Submarine

Analizziamo ora la spazzola lavapavimenti Dyson Submarine. Questo accessorio utilizza un rullo motorizzato, in morbida microfibra, imbevuto di acqua pulita contenuta nell'apposito serbatoio integrato da 300 ml. Il rullo raccoglie lo sporco e i detriti e viene quindi strizzato da un’apposita piastra che consente la fuoriuscita dell’acqua sporca, raccolta nell'apposita vaschetta da 360 ml.

Gli ingegneri Dyson hanno progettato un efficiente sistema di idratazione a otto punti, utilizzando una camera pressurizzata, per una distribuzione uniforme dell'acqua e una saturazione ottimale su tutta la larghezza del rullo. Otto getti d'acqua, uniformemente distanziati lungo il rullo, rilasciano esattamente 18 ml di acqua ogni minuto.

Sistema di lavaggio che non prevede, purtroppo, l’aspirazione dell’acqua dal pavimento che rimane, ovviamente, completamente bagnato. Il V15s si limita infatti ad attivare il rullo della spazzola Submarine, con la funzione di aspirazione che viene disattivata automaticamente.

La spazzola si controlla, ovviamente, tramite il comando a grilletto del V15s, con una sola velocità disponibile. Passiamo al display: quando si utilizza la spazzola Submarine viene mostrata una goccia stilizzata e la carica della batteria in percentuale. In modalità aspirapolvere sono, invece, mostrati i minuti di autonomia.

Semplici le operazioni di manutenzione, purtroppo completamente manuali. Manca infatti una base per il lavaggio automatico del rullo e dei serbatoi. Scendendo nel dettaglio, tutta la parte inferiore della spazzola lavapavimenti può essere rimossa per un facile accesso al serbatoio dell’acqua pulita e alla vaschetta dell'acqua sporca. Anche il rullo può essere facilmente estratto per il lavaggio manuale. Le varie parti possono essere pulite con l’acqua del rubinetto ed asciugate al sole. Dyson consiglia una sostituzione del rullo ogni 6 mesi.

In dotazione troviamo anche una vaschetta dove inserire la spazzola lavapavimenti sporca.

Esperienza d’uso e autonomia

Occupiamoci ora dell’analisi delle prestazioni del Dyson V15s Detect Submarine, con un giudizio generale positivo. Iniziamo dalla funzione di aspirapolvere: una potentissima scopa ciclonica, in grado di raccogliere ogni tipo di sporco, dai detriti più grandi alla polvere ultrafine. Prodotto ben realizzato in tutte le sue parti, con un ampio serbatoio dello sporco, facilissimo da svuotare. Buona l’ergonomia, con un peso un po’ elevato, oltre i 3 Kg. Peccato per il display dalle ridotte dimensioni e con una sezione per l’analisi della polvere dalla grafica migliorabile. La batteria è in grado di garantire circa 45 minuti in modalità Auto, un’ora in modalità Eco con varie scope collegate e 10 minuti circa con l’opzione Boost attiva.

Molto buona la valutazione sugli accessori forniti in dotazione, che possono essere montati con facilità. Utile in particolare il nuovo laser della spazzola morbida Fluffy Optic, in grado di rilevare il doppio della polvere, ma solo negli ambienti dall'illuminazione non troppo elevata. Peccato per la presenza di un solo laser, con un fascio di luce molto più forte sul lato destro.

Passiamo alla spazzola lavapavimenti Dyson Submarine. Accessorio progettato per pulire piastrelle, pavimenti in legno, pietra, ceramica, linoleum e in laminato (non va utilizzata su tappeti e moquette). La qualità del lavaggio del pavimento è buona, uniforme e con limitati aloni. Accessorio per la pulizia quotidiana, non adatto a pavimenti molto sporchi. Abbastanza buona la rimozione delle macchie. Limitata la rumorosità durante il lavaggio dei pavimenti. Purtroppo il rullo non sporge ai lati e lascia uno spazio non pulito di circa un centimetro vicino ai bordi. Per risultati ottimali consigliamo di aspirare lo sporco prima di utilizzare la spazzola lavapavimenti.

Ottima l’autonomia del piccolo serbatoio dell’acqua pulita che consente di coprire circa 100 mq. La spazzola Dyson Submarine permette di lavare per 15 minuti circa. Serbatoio trasparente per un facile monitoraggio della quantità di acqua pulita residua. La batteria consente di coprire circa 130 mq in modalità lavapavimenti. Giudizio positivo anche sulle dimensioni della spazzola e sul suo snodo dall’elevata inclinazione; caratteristiche che consentono una facile pulizia anche in spazi ridotti, ad esempio sotto al letto.

Per quanto riguarda l’uso di un detergente, Dyson non ne raccomanda l’utilizzo. E’ comunque possibile diluire all’interno del serbatoio della Submarine un prodotto non schiumogeno.

Semplici le operazioni di manutenzione di tutti gli accessori. Ricordiamo in particolare le parti in rosso della V15s e degli accessori che indicano le zone dove l’utente può intervenire, ad esempio per smontare una spazzola o estrarre un componente. Un po' scomoda la vaschetta dell’acqua sporca, priva di tappo e non estraibile.

Peccato per l’assenza di una stazione di ricarica per mantenere la scopa in verticale, senza fissaggio al muro, e con un sistema automatico di lavaggio del rullo. Assente anche la regolazione manuale del flusso d’acqua, utile per pavimenti molto sporchi o per i parquet più delicati. Purtroppo la spazzola lavapavimenti non è utilizzabile sugli aspirapolvere V15 standard a causa di un diverso software presente nel nuovo Dyson V15s Detect Submarine.

Infine il prezzo del Dyson V15s Detect Submarine acquistabile sul sito dell’azienda a 949 euro. Prezzo elevato, ma in linea con le caratteristiche del prodotto.