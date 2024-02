Recensione Ninkear DS16: un potente notebook con 2 schermi

Oggetto oggi della nostra prova è il PC portatile Ninkear DS16. Notebook orientato alla produttività, equipaggiato con due schermi da 16 e 14 pollici.

Ninkear DS16 vanta anche altre caratteristiche interessanti come la generosa memoria con un SSD da 1 TB e 32 GB di Ram. Ricordiamo anche il processore Intel i7 e la completa connettività.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del Ninkear DS16.

Design e caratteristiche tecniche

Il DS16 si presenta con un look elegante e curato: una scocca in metallo grigio di buona qualità. Curiosa la colorazione del sistema di raffreddamento di colore rosso, formato da griglie al posteriore e sul fondo dove troviamo anche due silenziose ventole. Non dimentichiamo il pannello inferiore per l'accesso alle componenti interne del notebook e i 4 piedini in gomma.

Decisamente particolare il design dell’interno del notebook con il secondo display incastonato tra quello principale e la tastiera, spostata più in basso, ed il touchpad posizionato a destra al posto del tastierino numerico.

Iniziamo la nostra analisi dettagliata dallo schermo principale; un LCD IPS da 16 pollici, Full HD (1900 x 1200 pixel), a 60 Hz, con cornici sottili e rivestimento opaco antiriflesso.

Proseguiamo con il secondo schermo LCD IPS, dalla forma allungata, con diagonale di 14 pollici, risoluzione di 1920 x 550 pixel, luminosità di 400 nit, a 60 Hz, ed una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Display touch, con copertura lucida in vetro, in grado di inclinarsi leggermente verso l'utente quando si apre lo schermo principale.

Passiamo alla tastiera retroilluminata, purtroppo con layout USA internazionale, priva di caratteri accentati. Formato che può essere modificato nella versione italiana utilizzando degli adesivi copri-tasti presenti nella confezione insieme ad un mouse economico, un tappetino ed una guida rapida in inglese. Tastiera dal particolare design, formata da 5 file orizzontali di tasti (6 sui tradizionali laptop). Scendendo nel dettaglio, i tasti della fila superiore ospitano fino a 4 funzioni: numeri, punteggiatura, tasti funzione e scorciatoie varie (gestione volume, luminosità schermi e altro ancora). Qui troviamo anche il pulsante di alimentazione posizionato all'estremità destra. Assenti, invece, lo “Shift” destro ed il tastierino numerico sostituito dal touchpad.

Completa la dotazione di porte con il lato sinistro che ospita l’ingresso per l'alimentatore esterno da 90 W, una HDMI, una USB 3.0, una USB-C. A destra troviamo, invece, una porta Ethernet RJ45, l’uscita audio per cuffie con jack da 3,5 mm e altre due USB 3.0. Infine il retro dove è presente un connettore PCI Express per il collegamento di una scheda grafica esterna AMD.

Cuore del Ninkear DS16 è la CPU Intel Core i7-10750H, a 14 nm, con 6 core, 12 thread e una frequenza massima di 5,1 GHz. Processore datato, lanciato nel 2020, con scheda grafica integrata Intel HD 630.

Ottima la dotazione di memoria con 32 GB di Ram DDR4 dual channel a 2.660 MHz e storage SSD da 1 TB M2 2280. Memoria espandibile fino a 64 GB di Ram e SSD fino a 4 TB.

Non dimentichiamo la batteria da 3.400mAh, la connettività wireless che include Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 e le dimensioni del DS16 pari a 35,5 x 25 x 2,8 cm, con un peso di circa 2 Kg.

Terminiamo l’analisi dell’hardware con la webcam HD 720p e i due altoparlanti stereo.

Per quanto riguarda il sistema operativo, il DS16 è equipaggiato con Windows 11 Pro, privo di utility o inutili software.

Prestazioni e prezzo

Passiamo ora alle prestazioni, con un giudizio in generale positivo. Ninkear ha realizzato un notebook pensato per la produttività, completo e versatile, con un buon processore Intel, un capiente SSD ed un’elevata dotazione di Ram. Pc portatile ottimo per programmi Office, navigazione web, visione di contenuti video ed adatto anche per fotoritocco e video editing abbastanza leggero. In ambito videoludico, è possibile utilizzare giochi poco esigenti, come ad esempio Asphalt 9 o vecchi titoli, a dettaglio medio-basso, come GTA V. Inoltre la possibilità di collegare una scheda grafica esterna consente di trasformare il DS16 in un portatile da gaming.

Abbastanza rapido l'avvio delle applicazioni e di Windows, con l’SSD che raggiunge i 558 MB/s in lettura e i 511 MB/s in scrittura. PC che ha fatto registrare nel benchmark di Geekbench, un punteggio di 1.003 punti in single core e 4.627 in multi-core.

Buona la valutazione sullo schermo principale, luminoso, dai colori naturali e con ampi angoli di visione. Lo schermo secondario ha una luminosità leggermente inferiore, con una buona resa cromatica. Analoga valutazione sul touch e sulla leggibilità, nonostante l’elevata inclinazione. Purtroppo la luminosità dei due display può essere regolata solo tramite scorciatoie della tastiera.

Configurazione con due schermi molto utile ed in grado di incrementare la produttività. Ad esempio, grazie al formato allungato, si possono affiancare due pagine web, documenti o app sullo schermo secondario, che si aggiungono alle finestre aperte sul display principale. Con Photoshop è possibile aprire la fotografia nel display principale e i pannelli degli strumenti sullo schermo in basso.

Buona la valutazione sulla tastiera, nonostante il particolare design. Tastiera dalla costruzione solida, con una buona retroilluminazione, che consente una digitazione veloce e senza errori. Analoga valutazione per il touchpad, ampio e preciso. Tastiera e touchpad che tendono però a trattenere le impronte dell’utente.

Notebook dotato di un efficiente sistema di raffreddamento integrato, con le ventola interne dal rumore contenuto.

Non dimentichiamo la webcam di qualità sufficiente, le buone prestazioni dei potenti speaker e l'autonomia di circa 5-6 ore.

Infine il prezzo, il Ninkear DS16 può essere acquistato sul sito dell’azienda a 699 euro.