Recensione Xiaomi Watch 2: un elegante e completo smartwatch a 199 euro

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Xiaomi Watch 2. Smartwatch dalle complete caratteristiche, con a bordo il sistema operativo Google Wear OS dotato di numerose ed utili app.

Orologio dalle elevate prestazioni, con un ampio display AMOLED, vivavoce, GPS ed avanzati sensori per il monitoraggio di salute ed allenamenti.



Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Xiaomi Watch 2.

Design e confezione

Xiaomi Watch 2 si presenta con forme classiche riprese dai tradizionali orologi: una cassa in lega di alluminio dalle generose dimensioni ed un cinturino in TPU, da 22 mm, intercambiabile, con sistema di sgancio rapido, privo di passante. Due le colorazioni disponibili per orologio e cinturino, in bianco o nero.

Proseguiamo con il fondello in metallo dove troviamo i sensori per il monitoraggio della nostra salute e l'aggancio magnetico per la basetta proprietaria che consente la ricarica dell’orologio. Basetta dotata di presa USB da collegare ad un alimentatore non fornito in dotazione. Retro che ospita anche i fori per speaker e microfono.

Passiamo al display, da ben 1,43 pollici, circondato da un’ampia lunetta con sottili marcatori per i minuti.

Non dimentichiamo i due pulsanti fisici laterali. Quello superiore utile per l’accesso al menù delle app, per tornare alla schermata dell’ora e all'avvio di Google Assistant tramite pressione prolungata. La doppia pressione permette, invece, di accedere alle app usate di recente. Passiamo al tasto in basso. Con una singola pressione si accede all’app più usata. Una doppia pressione attiva Google Pay, una pressione prolungata avvia il menù dell’alimentazione e una triplice pressione invia una chiamata di emergenza ad un contatto preimpostato.

Smartwatch impermeabile fino a 5 ATM, con dimensioni pari a 47,5 x 45,9 x 11,8 mm, con un peso di 36,8g (senza cinturino). Infine la confezione che include la basetta di ricarica ed un piccolo manuale in italiano.

Caratteristiche tecniche

A bordo troviamo il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 con architettura dual core che consente il passaggio automatico dalla modalità ad alte prestazioni a quella a basso consumo energetico. Smartwatch dotato di microfono e speaker ed utilizzabile, quindi, come vivavoce Bluetooth per le chiamate dallo smartphone. Altoparlante impiegato anche per la riproduzione dei suoni di notifiche e chiamate. Ricordiamo, inoltre, i sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca a 12 canali e dell'ossigeno del sangue, entrambi h24.

Di seguito le caratteristiche tecniche dello Xiaomi Watch 2:

- Processore: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 dual core, a 4nm

- Memoria: RAM 2GB / 32GB di storage

- Display: AMOLED, 1,43", 466x 466 pixels, 326 PPI, 600 nits, con sensore di luminosità e Always on Display

- Connettività: Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS dual band, NFC

- Altoparlante: Sì

- Microfono: Sì

- Vibrazione: Sì

- Sensori: accelerometro, sensore giroscopico, sensore di frequenza cardiaca, sensore SpO2, bussola, barometro

- Batteria: 495 mAh

- Sistema operativo: Wear OS 3.5 by Google

Analisi del software

Proseguiamo con l’analisi delle caratteristiche software e delle varie funzionalità presenti. A bordo troviamo Wear OS 3.5 (peccato per l’assenza della più recente versione 4.0), un ottimo sistema operativo per smartwatch, dalle funzioni davvero complete. Sistema operativo che consente di installare numerose app di vario genere come Spotify, WhatsApp e Outlook. Non mancano, ovviamente, il Play Store, Maps, la gestione dei pagamenti tramite Google Wallet e l’assistente vocale Google Assistant. Citiamo anche le app Contatti, Telefono e Messaggi per la gestione di chiamate ed SMS.

Passiamo alla tradizionale interfaccia utente. Con uno swipe verso destra o sinistra si accede a vari widget personalizzabili dall’utente, come il meteo. Uno swipe verso il basso permette l’accesso alle notifiche, con la possibilità di rispondere ai messaggi tramite risposte predefinite, una mini tastiera o convertendo la voce in testo. Uno swipe verso l’alto permette, invece, di visualizzare le opzioni rapide delle impostazioni.

Occupiamoci ora delle funzionalità principali dell'orologio ospitate in varie app. Iniziamo dal monitoraggio continuo del battito cardiaco, del livello di ossigeno del sangue, dello stress e del sonno. Troviamo, inoltre, una completa sezione dedicata agli allenamenti con 160 sport supportati di ogni genere. Non manca il rilevamento automatico di alcune attività come corsa e ciclismo. Lo Xiaomi Watch 2 integra anche sport invernali e 10 diverse modalità di corsa per aiutare i corridori di diversi livelli a ottimizzare le proprie prestazioni, sia che si tratti di aumentare la resistenza o di bruciare grassi.

Tra le varie funzioni ricordiamo anche il rilevamento delle cadute, con lo smartwatch in grado di inviare automaticamente una chiamata ed un SMS ad un contatto preimpostato. Proseguiamo con la bussola, l’altimetro e il barometro. Xiaomi Watch 2 dispone anche della funzione di fotocamera remota, che consente agli utenti di visualizzare l'anteprima della fotocamera dello smartphone direttamente sul polso, per scattare foto e registrare video. Funzione, purtroppo, compatibile solo con alcuni smartphone di Xiaomi della serie 13.

Non dimentichiamo le numerose watchfaces preinstallate, personalizzabili dall’utente, e la funzione Always on Display.

Infine analizziamo l’app Mi fitness, per smartphone Android, che consente di analizzare i dati della nostra attività fisica raccolti dall’orologio. App in italiano, completa e di facile utilizzo, che permette anche di impostare le varie funzionalità dello smartwatch ed utile anche per il setup iniziale. Lo smartwatch supporta anche un'ampia gamma di app per l'allenamento tra cui Strava e Suunto.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale, il nostro giudizio su Xiaomi Watch 2 è positivo: un completo smartwatch, elegante e dalla buona qualità costruttiva, con un morbido cinturino ed una leggera cassa.

Iniziamo dall’ampio schermo AMOLED, dai colori naturali e sempre ben visibile. Peccato per la cornice un po’ spessa, con la cassa dalle dimensioni elevate. Abbastanza preciso il sensore per la regolazione automatica della luminosità. Analoga valutazione per i vari dati fisici raccolti (passi, calorie, battito cardiaco, ecc), ad eccezione del sonno.

Discreta l’autonomia pari a circa 24 ore, con un uso intenso dello smartwatch, e due giorni con un utilizzo più attento. Preciso il GPS. Peccato per l'impossibilità di personalizzare uno dei due tasti fisici. Ottime le prestazioni generali, con un software sempre fluido e reattivo grazie al processore Qualcomm. Sufficienti le performance di speaker e microfono. Stabile il collegamento in Bluetooth/WiFi.

Infine il prezzo: Xiaomi Watch 2 è acquistabile a 199 euro.

