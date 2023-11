Apple cambia tutto: perché iPhone 16 non si surriscalderà

Quello del surriscaldamento è un problema che ha accompagnato le prime settimane di vita di iPhone 15, e al quale è stato posto rimedio con l'ottimizzazione del software iOS, aggiornato alla versione 17.0.3. Per la nuova generazione di smartphone con la mela, che vedranno la luce non prima dell'autunno 2024, pare che Apple stia pensando a soluzioni hardware in grado di evitare che l'inconveniente possa riproporsi, causando imbarazzo all'azienda e problemi agli utenti.

Le indiscrezioni sui nuovi iPhone 16

L'idea, secondo indiscrezioni, sarebbe quella di sostituire il dissipatore di calore in rame presente di serie in iPhone 15, con una soluzione in grafene, materiale caratterizzato da una conducibilità termica superiore rispetto al rame. Si tratterebbe di una novità invisibile all'occhio, ma che potrebbe certo portare degli indubbi benefici nell'utilizzo - in particolar modo sotto stress - dei nuovi dispositivi di Cupertino.

Da quanto sta filtrando nelle ultime settimane, Apple ha 'in canna' anche delle novità più sostanziali, a partire dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Nel corso all'Apple Worldwide developers conference (Wwdc) del 2024, il colosso di Cupertino dovrebbe presentare le proprie novità in materia di AI applicata alla nuova gamma dei propri smartphone. In particolare, pare che i nuovi dispositivi potranno contare su una versione aggiornata dell'assistente vocale Siri, che dovrebbe essere alimentata da Llm (Large laguage models). Un chatbot, per intendersi.

Che Apple stia puntando forte sull'intelligenza artificiale, lo ha confermato anche da Mark Gurman di Bloomberg, vicino agli ambienti di Cupertino: in una recente newsletter ha sottolineato come le vere novità dei prossimi iPhone 16 non saranno tanto nell'hardware, quanto nel software. Spiega Gurman: "Apple sta procedendo con cautela, sospendendo il lavoro su iOS 18"; gli sforzi sono tutti verso un obiettivo forse più ambizioso, che permetterebbe a Apple di rosicchiare un po' della distanza che si è creata con Microsoft e OpenAI sul fronte della nuova frontiera dell'intelligenza artificiale.

Gli iPhone 16 saranno 5?

Tra le ultime novità c'è anche quella che vorrebbe una line up di iPhone 16 più ampia del solito, con ben 5 smartphone in commercio anziché i classici quattro. Da Cupertino starebbero pensando - ma a dirla tutta se ne era già parlato per la recente famiglia di iPhone 15 - alla versione Ultra di iPhone 16. Sarà giunto finalmente il momento di questa novità?

iPhone 16 Ultra andrebbe ad affiancarsi al modello base, al Plus, al Pro e al Pro Max, e sarebbe il top di gamma, con funzionalità presenti in nessun altro dei 'fratelli'. Il dispositivo avrebbe miglioramenti netti al comparto della fotocamera, un display ancora più grande e probabilmente anche un design futuristico, pare senza porte.

Tra i primi rumor circolati sul web, ci sono quelli rivelati dell'analista Jeff Pu dell'Haitong International Securities: secondo quanto gli avrebbe comunicato una fonte vicina ad Apple, infatti, i nuovi iPhone 16 dovrebbero disporre di un display di dimensioni maggiori, di sicuro più larghi di poco più di mezzo centimetro rispetto all'ultima generazione. Il modello 'entry level' di iPhone 16, come fa notare ancora Pu, dovrebbe disporre sempre di due obiettivi posteriori sulla fotocamera, senza zoom ottico; l'obiettivo ultra grandangolare, in particolare, dovrebbe mantenere il suo sensore da 12 megapixel senza autofocus.

Pare che Apple possa anche introdurre una versione meno potente del chip A17 per la versione base di iPhone 16: questa nuova versione potrebbe essere dotata di 8GB di Ram - contro i 6 dell'A16 Bionic -, senza aggiornamenti per il modem 5G. iPhone 16 Pro, invece, dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo chip A18 Pro, realizzato con il processo a 3 nanometri, alla pari dell'A17 Pro. Il nuovo chip, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe avere 8GB di Ram (come i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max).