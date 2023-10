iPhone 15 si surriscalda, Apple corre ai ripari: ecco come

Perplessità erano state registrate già nei primi giorni dall'uscita ufficiale dei nuovi smartphone Apple. Molti utenti si erano accorti infatti che i top di gamma, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, avevano la tendenza a surriscaldarsi, dopo un utilizzo prolungato, in corrispondenza del processore posizionato sul retro. Lo stesso colosso di Cupertino aveva confermato il problema, che pare ora risolto.

iPhone 15 si surriscaldano: problema risolto?

Con l'aggiornamento del software a iOS 17.0.3., infatti, la società afferma che sono state apportate "correzioni di bug", "aggiornamenti di sicurezza" e la risoluzione della criticità "che poteva far sì che l'iPhone si surriscaldasse più del previsto". Un importante aggiornamento è stato rilasciato, in contemporanea, anche per iPad.

Ma perché i nuovi iPhone 15 avevano la tendenza a generare troppo calore? Apple aveva attribuito il problema da una parte a un bug del sistema operativo, dall'altra alle "richieste energetiche" di alcune applicazioni, che costantemente in esecuzione finivano per alzare oltre misura la temperatura degli smartphone. La società con la Mela ha fatto sapere che i dispositivi dovrebbero aggiornarsi in autonomia: se così non fosse, gli utenti dovranno controllare la presenza dell'aggiornamento tra le impostazioni di sistema.

Per la risoluzione delle difficoltà, Apple ha collaborato anche con gli sviluppatori di alcune delle applicazioni più utilizzate (Uber, Instagram, ecc.), per porre un freno al costante consumo di energia. La società ha smentito sul nascere, invece, le osservazioni di alcuni analisti - su tutti Ming-Chi Kuo - che avevano avanzato l'ipotesi che il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max potesse dipendere da alcune criticità non meglio specificate "nella progettazione del sistema termico". Su questo fronte, da Cupertino sono stati chiari: "La questione è legata puramente a una questione di software".