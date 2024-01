C'è una nuova funzione per proteggere il tuo iPhone rubato

Protezione del dispositivo rubato: si chiama così la nuova funzione rilasciata con iOS 17.3, che rende più difficile la vita ai ladri di iPhone quando si impossessano di uno smartphone altrui e cercano di cambiare la password o il metodo di sblocco.

iPhone più protetto dai ladri

Grazie alla nuova funzione, quando ci si trova in posizioni non conosciute, il sistema operativo chiederà all'utente anche il riconoscimento del volto tramite Face Id, per eseguire determinate operazioni, tra le quali anche l'accesso alle password nel portachiavi iCloud, la disattivazione della modalità smarrito, la cancellazione di tutti i contenuti e le impostazioni.

Chi cerca di impossessarasi di uno smartphone, normalmente, lo fa quando questo è sbloccato, tenendo il display attivo, così da avere libertà nel cambiare le impostazioni di sicurezza per accedervi. A quel punto, infatti, è possibile cambiare le sequenze di sblocco e anche l'impronta biometrica predefinita, così da sovrascrivere le proprie 'informazioni'.

Come attivare 'Protezione per dispositivi rubati'

Per attivare la funzione è necessario usare l'autenticazione a due fattori per l'ID Apple e configurare o abilitare un codice del dispositivo, Face Id o Touch Id, Dov'è e Posizioni rilevanti. Successivamente:

Vai su Impostazioni, quindi tocca "Face Id e codice"

Inserisci il codice del dispositivo

Tocca per attivare o disattivare 'Protezione per dispositivi rubati'.

Ora, iOs 17.3, così come iPadOS 17.3, richiederà di attendere un'ora prima di eseguire altre modifiche considerate di sicurezza, come il cambio della password dell'account Apple e la disattivazione di Dov'è, se si è in un luogo considerato non attendibile. Per Apple, questo non fermerà i ladri dall'usare l'iPhone o il tablet ma ne rallenterà in maniera significativa una nuova configurazione.