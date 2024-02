Software "rivoluzionario" per iPhone: iOS 18 punta forte sull'intelligenza artificiale

Mancano diversi mesi al lancio di iOS 18, il nuovo sistema operativo per iPhone: gli aggiornamenti ufficiali saranno forniti a giugno, nel corso della tradizionale conferenza degli sviluppatori, ma numerose sono le indiscrezioni che già circolano, in particolare su una presuntazione ottimizzazione del software sul fronte dell'intelligenza artificiale.

Nuove funzionalità per iOS 18

Ad alimentare le aspettative su iOS 18 - e quindi sul futuro degli iPhone - è stato Mark Gurman di Bloomberg, ben informato sulle questioni che riguardano il colosso di Cupertino, suggerendo che l'aggiornamento del software potrebbe essere rivoluzionario, e disporre di funzionalità mai viste prima. Ma si è spinto anche oltre, giudicando il prossimo come il "più grande aggiornamento" nella storia degli iPhone, con una lunga serie di nuove funzionalità legate, per l'appunto, all'IA.

Una certezza c'è e riguarda la 'battaglia' che ha cominciato a profilarsi sulla tecnologia del futuro, quella pervasa sempre di più dall'intelligenza artificiale. Non è un mistero che ad oggi Microsoft - che ha puntato forte su OpenAI - e Google - con il rivoluzionario Gemini - abbiano già guadagnato molti metri sui diretti concorrenti, e proprio per questo il Ceo di Apple, Tim Cook, sta correndo ai ripari per non rischiare di rimanere troppo attardato in quella che si sta già profilando come la rivoluzione del digitale: "stiamo investendo una enorme quantità di tempo e impegno sull'intelligenza artificiale", ha spiegato recentemente, e le principali novità potrebbero vedersi proprio su iOS 18.

Ma quali saranno i principali effetti dell'integrazione dell'IA nel sistema operativo? Certezze non ce ne sono, ma è verosimile pensare che Apple stia pensando di potenziare molte delle proprie app integrate: Apple Music potrebbe generare playlist automatiche in base alle preferenze degli utenti, o ancora Pages - software di scrittura di Cupertino - potrebbe essere in grado di offrire delle funzioni di scrittura assistita. In base alle indiscrezioni, le nuove funzionalità potrebbero essere limitate ai prossimi iPhone 16, predisposti ad accogliere aggiornamenti 'di peso' grazie ai chip molto più potenti rispetto ai modelli precedenti.

Il futuro di Siri

Secondo il sito specializzato Macrumors.com, anche Siri, assistente virtuale di Apple, trarrà dei grossi giovamenti dall'intelligenza artificiale, proprio con l'aggiornamento del sistema operativo. Secondo le indiscrezioni che circolano sui social, è possibile che da Cupertino stiano pensando di utilizzare Llm - i modelli linguistici di grandi dimensioni alla base dei chatbot, come ad esempio ChatGpt - per rinnovare profondamente Siri, trasformandolo in un "assistente virtuale definitivo".

Ma quali saranno i passi avanti rispetto al passato? Con ogni probabilità una migliore capacità di conversazione, più naturale, e un'interazione più efficace con l'app Messaggi, che consentirebbe a Siri di completare le frasi con maggior efficacia, oltre a rispondere a domande più complesse rispetto a quanto in grado di fare fino a oggi.