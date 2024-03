iPhone cambia, con iOS 17.4 è rivoluzione epocale: tutte le novità

A sei mesi dal lancio di iOS 17, Apple rilascia l'aggiornamento più significativo per il sistema operativo di iPhone. La novità più importante - di fatto una rivoluzione - consiste nell'apertura del colosso di Cupertino agli store alternativi di app: altre società potranno creare quindi marketplace per distribuire i propri servizi agli utenti 'con la mela'. Saranno interessati, tuttavia, solo gli utenti residenti nell'Unione europea: il colosso tech americano ha infatti dovuto adeguarsi alle richieste del Digital Markets Act (Dma), che punta alla regolamentazione dei mercati digitali, favorendo la concorrenza.

Nuovi marketplace su iPhone

Apple consente così ai propri utenti di installare applicazioni esterne all'App Store, e apre a forme di pagamento differenti e a wallet alternativi a Apple Pay. Sempre per allinearsi alle nuove normative comunitarie, spiccano il supporto a motori di browser alternativi in WebKit e l'introduzione di messaggi pop-up alla prima apertura di Safari, che chiederanno agli utenti di scegliere un browser predefinito.

Podcast per tutti

Tra i nuovi sviluppi del software, a suo modo epocale è il supporto per la trascrizione nei podcast di Apple. Definita da Cupertino "una funzione innovativa", rende i podcast più accessibili: con le trascrizioni è infatti possibile leggere il testo completo di un episodio, cercare parole o espressioni specifiche all’interno e fare tap sul testo per riprodurre il podcast da quel punto esatto. Durante la riproduzione, inoltre, ogni parola viene evidenziata, così è più facile seguire l’episodio.

L’introduzione delle trascrizioni "conferma l’impegno nel realizzare prodotti e servizi per tutti e tutte",ha dichiarato Sarah Herrlinger di Apple. Le trascrizioni si configurano come uno strumento utile per migliorare l’esperienza podcast, aiutando l’utente a cogliere ogni parola dei propri speaker preferiti, imparare una nuova lingua e trovare più facilmente le informazioni all'interno del singolo episodio.

Detto delle novità più 'sensazionali', iOS 17.4 introduce anche altri cambiamenti. Siri - l'assistente vocale Apple - riceve un miglioramento significativo, grazie al nuovo supporto alla lettura dei messaggi in lingue differenti a quella assegnata di default dall'utente. Inoltre, i possessori di un iPhone 15 (tutte le versioni) potranno accedere a un menù 'Batteria' più dettagliato e avere informazioni più precise sullo stato di salute e sui cicli della batteria stessa, sulla sua data di realizzazione e sul primo utilizzo.