Teufel Motiv Home: nuovo sistema audio a batteria potente e versatile

Teufel presenta il nuovo sistema di streaming all-in-one Motiv Home dal design semplice ed elegante. Grazie alla batteria integrata, questo altoparlante funziona fino a 15 ore ovunque, dentro e fuori casa. Motiv Home presenta, inoltre, una maniglia integrata con cui può essere spostato in modo semplice e sicuro.

E’, inoltre, dotato di una completa connettività wireless con WiFi e Bluetooth. Oltre a Tidal e Spotify, Motiv Home ospita anche il servizio radio Internet Tune-In, con tre pulsanti fisici dedicati alle stazioni preferite. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di riprodurre musica tramite Chromecast o Airplay.

Motiv Home ospita al suo interno quattro driver a banda larga per le frequenze medie e alte. I bassi sono, invece, riprodotti da un subwoofer da 5 pollici nella parte anteriore e da due membrane passive al posteriore. Non dimentichiamo la tecnologia stereo Dynamore, sviluppata da Teufel, progettata per garantire un suono ampio e avvolgente. Non dimentichiamo il DSP a 24 bit e l’amplificatore di potenza in Classe D.

Lo speaker può essere configurato e controllato tramite l’app Teufel Home tramite cui è possibile gestire il timer di standby, regolare il suono (alti, bassi, Dynamore), assegnare i pulsanti preferiti, selezionare la sorgente e molto altro ancora.

Motiv Home è disponibile nello store online di Teufel al prezzo di 549,99 euro nella colorazione nera o bianca.