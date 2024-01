Teufel STEREO M 2: innovative casse per TV, PC, smartphone e tablet

Teufel presenta i nuovi altoparlanti da scaffale STEREO M 2. Si tratta di avanzati speaker amplificati a 3 vie in grado di collegarsi tra loro in modalità wireless e compatibili con Apple Airplay, Chromecast, Spotify e TuneIn.

Avanzata costruzione compatta con telaio coassiale

Gli altoparlanti STEREO M 2 dispongono di una grande membrana per i bassi nella parte inferiore e di un telaio coassiale sviluppato da Teufel nella parte superiore. In quest'ultimo, il mid-range e il tweeter si fondono in un unico componente. Ciò consente di risparmiare spazio e garantisce un suono particolarmente preciso. Ciascun altoparlante ospita tre amplificatori digitali (uno per driver) con una potenza totale di 100 Watt (RMS).

Streaming e connessioni wireless

Con Airplay e Chromecast, il sistema STEREO M 2 supporta i due sistemi di streaming più importanti ed è in grado di riprodurre, quindi, tutti i contenuti di dispositivi Apple o Android, anche su più altoparlanti compatibili, in modo sincrono e senza limiti in multiroom. Inoltre, gli altoparlanti sono disponibili direttamente nelle app dei più famosi servizi di streaming musicale come Spotify. Il servizio radio Internet TuneIn, con migliaia di stazioni radio, completa l'ampio pacchetto di opzioni di streaming. Oltre al WiFi, gli STEREO M 2 sono dotati di Bluetooth 5.0 e sono, quindi, facilmente collegabili anche a notebook e PC desktop.

Connettività e controlli

Gli STEREO M 2 sono degli altoparlanti wireless, ma dispongono anche delle classiche connessioni. Innanzitutto gli speaker possono ricevere l'audio dal televisore tramite l'ingresso ottico. Non manca l’ingresso RCA stereo ed in alternativa al WiFi integrato, il sistema STEREO M 2 può essere collegato anche alla rete domestica attraverso un cavo Ethernet.

Oltre al controllo tramite app, le funzioni più importanti sono disponibili direttamente sul dispositivo. Il pannello di controllo si illumina quando ci si avvicina e dispone di pulsanti per la selezione della sorgente e tre preferiti. Infine, la manopola centrale non solo regola il volume, ma anche la riproduzione/pausa e il passaggio alla traccia successiva/precedente.

Semplice installazione

Entrambi gli altoparlanti di cui si compone il sistema STEREO M 2 sono dotati di amplificatori di classe D; pertanto, richiedono solo un collegamento all'alimentazione elettrica. Ciò di cui, invece, non hanno bisogno è un collegamento via cavo tra loro. Caratteristica che semplifica l’installazione delle casse all'interno dell’ambiente domestico.

Prezzo e disponibilità

Gli STEREO M 2 sono già disponibili sul sito di Teufel a 999,99 euro, nei colori bianco e nero.