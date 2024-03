TP-Link Deco X50-5G: Internet ultraveloce senza linea fissa

TP-Link ha presentato il nuovo Deco X50-5G: un router con modem 5G integrato e Mesh WiFi 6. Pensato per offrire connettività di rete ultraveloce grazie alle più moderne reti mobili 5G (conservando la compatibilità con i protocolli 4G e 3G), rappresenta un’interessante soluzione per chi vive in zone non raggiunte da infrastrutture di rete cablata ad alte prestazioni. È sufficiente, infatti, inserire nel Deco X50-5G la SIM card di un operatore telefonico per iniziare a navigare e sfruttare ogni servizio di rete con qualsiasi dispositivo connesso in WiFi o tramite cavo: computer, smartphone, smart Tv, tablet, console, dispositivi per la smart home e altro ancora. Inoltre l’unità Deco può essere spostata ovunque ci sia una presa di corrente, offrendo la massima flessibilità di connessione. Non è tutto, due connettori dedicati permettono l’uso di antenne esterne per una migliore ricezione del segnale radio 5G/4G.

Scendendo nel dettaglio, la tecnologia 5G consente elevate velocità di download. Il nuovo Deco X50-5G di TP-Link raggiunge fino a 3,4 Gbps di velocità massima in download e tempi di latenza ridotti a 1 ms.

Equipaggiato con tecnologia WiFi 6, Deco X50-5G offre fino a 3 Gbps di velocità in wireless per poter fruire contemporaneamente di streaming video fluidi, download rapidi e gaming online. In aggiunta, grazie alle due porte Ethernet da 2,5 e 1 Gigabit, Deco X50-5G fornisce connessioni ultraveloci per ogni tipo di dispositivo connesso via cavo. Grazie alla tecnologia integrata AI-Roaming, Deco X50-5G sfrutta avanzati algoritmi per assicurare la presenza di un segnale WiFi stabile e veloce in tutta la casa. Una singola unità Deco X50-5G promette una copertura di 230 metri quadrati e può connettere oltre 150 dispositivi. Deco X50-5G è anche compatibile con tutti i prodotti della gamma Deco, per creare una rete WiFi Mesh anche in giardino o su un altro piano dell'abitazione. Infatti, sarà possibile ampliare la copertura del segnale wireless semplicemente aggiungendo più unità mesh Deco alla propria rete.

Deco X50-5G integra anche avanzate soluzioni di sicurezza come la crittografia WPA3 e il TP-Link HomeShield che garantisce il blocco di contenuti inappropriati e, grazie alla funzione di Parental Control, consente di impostare dei limiti al tempo di connessione. Router controllabile tramite una completa app per dispositivi mobili.

Disponibilità e prezzo

TP-Link Deco X50-5G è già disponibile con un prezzo al pubblico di 399,99 euro.

Scopri di più su Amazon in offerta a 299 euro (sconto 19%)