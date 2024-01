Ascolti tv, chi ha vinto fra Tali e Quali Show e C'è posta per te

Sfida tra giganti ieri sera in tv. A trionfare nel prime time di sabato 27 gennaio è ancora una volta Maria De Filippi con C'è posta per te, su Canale 5, grazie a 4.697.000 spettatori pari a uno share del 30.4%, mentre Carlo Conti con Tali e Quali Show (qui il riassunto della puntata) su Rai 1, si ferma al secondo posto con 2.735.000 spettatori e uno share del 16.4%. Sul terzo gradino del podio In Altre Parole, su La7, con 843.000 spettatori e il 4.6% di share.

Ascolti tv di sabato 27 gennaio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: il film Schindler's List su Rete 4 con 793.000 spettatori pari al 5.1% di share, Space Jam - New Legends su Italia 1 con 769.000 spettatori e il 4.2% di share, Un sacchetto di biglie su Rai 2 con 674.000 spettatori e il 3.8% di share, Quinta Dimensione - Il futuro è già qui su Rai 3 con 471.000 spettatori e uno share del 2.8%. Chiudono Auschwitz – Memorie della Shoah sul Nove con 253.000 spettatori pari all'1.5% di share, e 4 Ristoranti su Tv8 con 242.000 spettatori e uno share dell'1.6%.