Affari tuoi, chi è il "dottore" che parla con Amadeus: "Sono molto odiato, mi diverte leggere gli insulti"

Affari tuoi è uno dei programmi televisivi più seguiti. Al timone del quiz di Rai 1 c'è lui, Amadeus, e anche attraverso le parole del conduttore, il settimanale Oggi in edicola questa settimana ha cercato di esplorare il successo di un prodotto che ogni sera attrae milioni di telespettatori. "Mai mi sono tirato indietro quando c'era da presentare anche la sagra della salamella in qualche paesello vicino a Verona, dove sono cresciuto: un'esperienza che mi ha dato poi la sensibilità per fronteggiare gli imprevisti, che nel gioco dei pacchi sono forse la parte più affascinante" ha confidato Amadeus, protagonista di un gioco dove un grande ruolo è occupato anche dal "dottore", l'unico con il notaio che conosce il contenuto dei pacchi, decide le offerte e propone i cambi ai concorrenti.

Dietro la figura misteriosa che parla al telefono con Amadeus c'è Pasquale Romano, autore televisivo che ha raccontato la sua esperienza. "Su Twitter (ora X, ndr) sono molto odiato e mi diverte assai leggere tutti gli irripetibili insulti che mi vengono rivolti", ha spiegato, "Mi sorprendo ogni volta che mi accorgo della schiera dei telespettatori che cercano di capire la logica delle mie mosse, come se ci fosse uno schema fisso, magari legandolo a un determinato stacco musicale: in realtà improvviso sempre senza mai andare a simpatie". E ancora: "Ho imparato che ci sono due meccanismi psicologici affidabili", ha spiegato Romano: "Se in un momento della partita offro 40mila euro e poi dimezzo l'offerta, chi l'ha ricevuta pensa di aver appena perso 20mila euro. Ma la realtà è che quei soldi non sono mai stati qualcosa di reale. L'altra costante è che chi arriva a giocare tendenzialmente ha volgia di sfruttare l'occasione e di spoingersi un po' oltre quello che suggerirebbe il buon senso".

"Tutti in concorrenti o almeno la maggior parte partecipano perché a casa, come tutti noi o quasi, hanno porblemi che con qualche migliaio di euro inaspettati magicamente si dissolverebbero" hanno detto poi gli altri autori del programma: "Il patto è che, se vogliono, dei loro guai ne potranno parlare in trasmissione, ma sanno che nessuno li forzerà a mettersi a nudo". Affari tuoi nei suoi picchi di ascolto sfiora i 39% di share, diventando una liturgia laica per circa 8 milioni di italiani. Alla base del meccanismo una buona dose di fortuna e di coraggio che serve per andare avanti nonostante le offerte del temutisismo "dottore".