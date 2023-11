Amici, tutti contro Rudy Zerbi. Da Morgan a Mario Biondi: "Lui e la musica? Non ha visione"

Non accenna a diminuire la polemica intorno ad Amici, l'uso dell'Autotune e Rudy Zerbi. A dare il via alla discussione è stato Luca Jurman, vocalcoach ed ex prof del talent di Maria De Filippi, che sui social ormai da settimane sta commentando la questione "Autotune" e a cui hanno fatto da eco Valerio Scanu, Morgan e anche Mario Biondi.

"Panico ad Amici. Finalmente dopo un anno di lotta ci hanno ascoltato e brava Lorella ora si comincia a mettere in discussione la paraculaggine dell'Autotune. Lorella manda una lettera in cui chiede che tutti i cantanti si esibiscano senza Autotune e intanto panico", dopo queste parole Jurman aveva poi sottolineato come né Rudy Zerbi né Anna Pettinelli abbiano accolto la richiesta della collega. Cuccarini aveva argomentato spiegando che Amici è una scuola e quindi è giusto che gli allievi si mettano alla prova. Jurman poi lancia un affondo a Zerbi: "Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura. Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare che l’intonazione è la base su cui si forma il canto, e fare una prova senza correzioni di computer su ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti". Da sottolineare che nonostante sia Zerbi sia Pettinelli abbiano detto "no" alle esibizioni dei loro cantanti senza autotune, Anna ha chiesto che Holden, allievo di Rudy, si esibisse senza il filtro vocale che modifica la voce.

Questo è stato il primo commento sulla questione in questa edizione 2022/2023 del talent, il primo di molti. A ruota lo hanno seguito poi Valerio Scanu, che su Facebook ha ripostato il commento al vetriolo del suo ex prof, Morgan e Mario Biondi: gli ultimi due hanno lasciato un commento sotto all'ultimo video pubblicato da Jurman.

Morgan e Mario Biondi contro Amici e Zerbi

"Ma cosa sta succedendo ad Amici?", questo si domanda all'inizio del filmato che commenta ancora una volta l'uso dell'Autotune nel talent e soprattutto la competenza musicale di Rudy Zerbi, "'L'intonazione è una visione molto antica della musica', ha detto Zerbi. Io di bestialità sulla musica ne ho sentite molte, ma queste le batte tutte! L'anno scorso era stato Zerbi a chiedere di far cantare Wax di Arisa senza Autotune in una sfida con Aaron. Quest'anno è stata la Cuccarini a fare questa richiesta", ma Zerbi e Pettinelli non hanno accettato. Jurman poi continua: "Poi (Zerbi, ndr) spara la più grande ca*ata del secolo... Ma in pratica, per loro chi canta sul serio e è intonato è antico invece chi stona come un cane è moderno!". Il vocalcoach quindi lancia un'altra provocazione: "Quindi basta! Da oggi via, tutti i veri grandi cantati a casa, ora le scuole di musica e canto chiuse... Ora fatevi una domanda e datevi due risposte".

A queste sue parole hanno replicato in moltissimi, ma non sono passati inosservati i due lasciati da Morgan e Mario Biondi. Il primo ha scritto: "Ma Zerbi non ha una visione della musica né antica né moderna, non ce l'ha e basta". "Poveri piccoli spremuti e fregati per una vana gloria", ha invece scritto il cantante riferendosi agli allievi che sarebbero "spremuti" solo per ottenere un successo effimero.