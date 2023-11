"Mi è caduta una porta da calcio addosso: setto nasale e bulbo oculare rotti", il dramma raccontato da Giovanni ad Amici

In alto il video racconto dell'allievo di Amici

Durante la puntata di Amici andata in onda lo scorso 29 ottobre, un nuovo allievo ha fatto il proprio ingresso nel talent di Maria De Filippi. Si tratta di Giovanni, talentuoso ballerino di latino-americano. Proprio lui è il protagonista di una storia molto delicata, che il ragazzo ha voluto raccontare al primo incontro con il proprio insegnante, Raimondo Todaro.

Entrato in sala prove, il ballerino ha dapprima salutato Todaro e lo ha ringraziato: "Grazie di tutto". Dopo uno scambio di battute iniziali, ecco la confessione di Giovanni. Todaro gli chiede: "Girati un po', che hai fatto lì (sulla testa, ndr)?". "Eh, che hai fatto lì..", risponde sommessamente il ragazzo. Quindi il racconto, delicato: "Era il 2019, stavo montando il tappetino su cui si fa karate, perché io sono cintura nera, ad un certo punto mi cade la porta da calcio proprio in faccia. Mi rompo setto nasale, bulbo oculare e dura madre. Te lo dico in linguaggio tecnico proprio". Todaro è ragionevolmente impressionato, tanto che chiede al ragazzo se abbia anche rischiato l'occhio.

"Un centimetro e non avrei visto niente", le parole dell'allievo a Raimondo Todaro

"Un centimetro e di qua non vedevo niente - risponde lui -. Dicevano che non avrei dovuto fare più ballo né karate né niente. Io, dopo un mese, ho vinto il campionato italiano. Infatti io, prima di venire qua, avevo i capelli lunghi. Mi vergogno un sacco, anche se non dovrei, lo so. Il giorno prima li ho tagliati. Anche mia sorella mi ha detto di tagliarli, è un segno, è un'esperienza". Todaro lo invita a credere in se stesso e a farne, in un certo senso, un punto di forza. Il ragazzo è d'accordo ed è più deciso che mai a intraprendere questo percorso. Dove lo porterà? Chi vivrà vedrà.