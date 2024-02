Annalisa riceve il Tapiro di Striscia per il terzo posto Sanremo: il suo commento

Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna ad Annalisa il suo primo Tapiro d'oro dopo che la super favorita del Festival di Sanremo si è classificata solo terza. "Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d'oro. Più di così…" ha dichiarato la cantante, intercettata a Carcare (Savona) dall'inviato del tg satirico.

Nelle ore successive alla finale del Festival che ha visto trionfare Angelina Mango, è circolato molto sui social il video della sua espressione delusa che pareva commossa per la mancata vittoria. Sul dettaglio Annalisa si era già pronunciata per negare la tristezza che le si attribuiva sul palco dell'Ariston e ancora in questa occasione ha escluso ogni tristezza: "Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l'alto", ha assicurato. Inoltre la cantante ligure ai microfoni di Striscia si è espressa anche sul caso del rigassificatore nella sua Savona: "Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero", le sue parole nel servizio completo in onda stasera, martedì 13 febbraio 2024, a Striscia la notizia.

"Sinceramente" in versione spagnola

Intanto Annalisa si gode il successo successivo al Festival tra ospitate nelle principali trasmissioni della tv italiana e numeri da urlo su Spotify. La sua "Sinceramente" ha superato i 7 milioni di streams ed è già stata incisa nella versione spagnola fatta ascoltare brevemente durante una conferenza stampa. "Il sogno della musica continuo a inseguirlo fin da bambina, studiando musica e scrivendo le mie canzoni, non è stato semplice perché per una ragazzina di provincia certe cose sembrano insormontabili e lontane, ma un sogno non si ferma per questo" ha dichiarato: "Lo inseguo da 13 anni davanti ai vostri occhi, un percorso pieno di sfide non sempre facili, abbiamo condiviso molto e ogni passo è stato importante. Sentire che il mio percorso è stato abbracciato con Sinceramente mi riempie di orgoglio per questo vi ringrazio".