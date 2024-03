Ascolti tv, la sfida di ieri sera: chi ha vinto tra Amici e L'eredità

Non ce n'è per nessuno. Quando Amici torna in tv, la sfida degli ascolti è già nelle sue mani. La conferma è arrivata ieri sera, con la prima puntata del serale di questa edizione, che ha collezionato 3 milioni e 760 mila telespettatori con il 26,7% di share. Fermo in seconda posizione L'eredità - Non è la Rai, il game show condotto da Maco Liorni, che ha ottenuto 2.367.000 spettatori pari al 15.7%. Un risultato vincente per il talent di Maria De Filippi seppure in leggero calo: la prima puntata del serale del serale dell'anno scorso ottenne infatti il 27,9% di share per un totale di 4.007.000 milioni di telespettatori. Ottimo risultato anche sul target 15-34 anni, con lo share che sale al 39.06%.

Quanto alle altre reti generaliste, di seguito i dati. Rai2, Le indagini di Sister Boniface, 480.000 spettatori con il 2.7% di share; Rai3, Todo Modo, 432.000 spettatori, 2.8% di share; Italia1, Kung Fu Panda, 747.000 spettatori, 4.2% di share; Rete4, 1.027.000 spettatori, 6.3% di share.