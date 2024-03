Amici, riassunto puntata 23 marzo: due eliminati, la lite tra Todaro e Lo, le sfide

Una lunga puntata, quella di Amici andata in onda tra sabato 23 e domenica 24 marzo. In prima serata su Canale 5, è tornato il talent show di Maria De Filippi, per la fase del Serale. Di seguito una sintesi di quello che è accaduto.

La giuria e la battuta di Maria

La puntata si è aperta con la presentazione della "nuova" giuria di Amici. "Nuova", dal momento che i giurati sono gli stessi dello scorso anno: Cristiano Malgioglio, Micheel Bravi e Giuseppe Giuffrè. Proprio su quest'ultimo Maria De Filippi si è lasciata andare a una battuta (su cui già molti utenti si sono detti d'accordo).

La prima mache e l'eliminazione

Petit contro Giovanni e vince Petit.

Marisol contro Martina e vince Martina.

Holden contro Lil Jolie e vince Holden.

Giovanni, Gaia e Ayle sono a rischio. Alla fine tra loro tre è il cantante a dover abbandonare definitivamente il programma.

Seconda manche

Dustin contro Kumo e vince Dustin.

Petit contro Sarah e vince Petit.

A rischio eliminazione vanno quindi Mida, Sarah e Kumo. Dapprima si salva Mida, poi Sarah. Kumo è a rischio eliminazione.

Terza e ultima manche

Nicholas contro Giovanni e vince Nicholas.

Lucia contro Martina e vince Martina.

Mida contro Lil Jolie e vince Mida.

Gaia, Lil Jolie e Martina rischiano di uscire. Alla fine Martina e Gaia si salvano e quindi il ballotaggio finale è tra Lil Jolie e Kumo.

Chi è il secondo eliminato

Rientrati in casetta, Maria De Filippi - dopo una chiacchiera con entrambi gli allievi - ha annunciato che Kumo deve abbandonare il programma.

Litigio tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro

I due insegnanti di danza hanno litigato subito, già dalla prima puntata. Al centro della discussione c'è una sfida tra Giovanni e Nicholas. Non solo. I due ballerini, duranta la settimana, hanno discusso ed Emanuel Lo ha commentato la vicenda. A quel punto Raimondo Todaro ha replicato a tono. Infine anche Maria De Filippi è intervenuta.