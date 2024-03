C'è Posta per Te, Caterina vuole recuperare il rapporto con il padre Giuseppe: "Mi hai detto di andare via..."

A C'è Posta per Te arriva Caterina, in studio da Maria De Filippi sabato 9 marzo per recuperare il rapporto con un padre, Giuseppe, che non sente e vede da 4 anni, ovvero da quando lei offende l'attuale moglie della figura paterna. La conduttrice racconta che nel 2012 Caterina si sposa e trasferisce in Belgio, mentre la sua famiglia resta in Sicilia. Nello stesso anno la madre muore e il padre non riesce a darsi pace: "Come vivrò senza di lei?", si chiede. Poco dopo la perdita (una quindicina di giorni), l'uomo inizia a corteggiare tutte le donne del paesino in cui vive per trovare una nuova moglie e il fratello di Caterina l'avvisa subito. Due anni più tardi la cognata Simona le rivela che Giuseppe si è fidanzato, ma lei è alle prese con un tumore al seno e così è quest'ultimo ad andare in Belgio per farle conoscere la sua futura moglie.

Qualche tempo dopo viene ricoverata in ospedale e il padre torna da lei con Emilia, ma quando esce dalla struttura e inizia a scaricare dei pesi con i drenaggi ancora addosso, Emilia le prende il braccio dicendole che voleva pensarci lei. Quel gesto viene mal visto da Caterina che le risponde male, dichiarando che deve toglierle le mani di dosso e che per lei non è sua madre, non è nessuno. Da quel giorno Giuseppe ed Emilia lasciano quella casa, mentre il fratello Cateno si allontana gradualmente da lei. A C'è Posta per Te Caterina vuole incontrare tutta la famiglia: papà Giuseppe, il fratello Cateno, la cognata Simona ed Emilia.

Cosa è successo

L'intera famiglia accetta l'invito a C'è Posta per Te e il padre, l'unico a piangere vedendola, concede a Caterina di esprimersi: "Papà, io non ti ho mandato fuori di casa, te ne sei andato perché avevi detto che avevo trattato male Emilia. Mi manchi. Ogni tanto mi chiamo da sola Ninetta, come facevi tu, ma non è la stessa cosa perché non c’è la tua voce, il tuo affetto e l’amore. Emilia mettiti nei miei panni: capisci che una figlia che ha perso la madre da poco e rivede subito suo padre con un’altra donna… Se potessi tornare indietro non mi comporterei così. Tino, per me non sei solo un fratello, sei una sorta di vice papà. Ti sei allontanato e mi manchi. Ti vorrò bene per sempre. Simona, per me non sei solo una cognata ma un’amica. Mi hai bloccato su Whatsapp e non so perché, ma chiedo a te e mio fratello di aiutarmi a riunire la famiglia". Una volta ascoltate le sue parole, Giuseppe chiede alla De FIlippi cosa le ha detto sua figlia ma ad un certo punto sbotta: "Non è vero che me ne sono andato, mi ha detto lei di andare via… Deve dire la verità".

Busta chiusa o tolta

In seguito Caterina ammette che il giorno in cui ha trattato male Emilia era fuori di sé perché le mancava la madre - "Avevo perso la mamma ed ero gelosa del mio papà", dice - e che in effetti Emilia è sempre stata carina con lei, ma l'ultima frase scatena la reazione di quest'ultima: "E allora perché stiamo così?" La figliastra si chiede la stessa cosa, ma in questi casi è davvero utile capire di chi sia la colpa della situazione? No, e infatti Maria mette un punto a questa parentesi. Successivamente Giuseppe si dice disposto a mettere da parte il passato per pensare al futuro: "Io sono pronto a scusare Caterina, ma deve mettere la testa sulle spalle ed evitare di rompere le scatole. Dobbiamo stare insieme e in pace fino a quando il Signore ci lascia su questa Terra". A questo punto la figlia si scusa con Emilia e lei la perdona: l'incontro sembra finire in maniera positiva, ma il fratello Cateno vuole prima un chiarimento e domanda: "Dov'è tuo marito?" Caterina spiega che non è presente perché doveva stare con i bambini in Belgio e sottolinea che è stato lui a scrivere al programma per permetterle di trovare un punto di incontro con la famiglia. Ora tutto sembra risolto e finalmente si abbracciano e baciano in lacrime.