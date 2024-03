C'è Posta per Te, Massimiliano Caiazzo si commuove ascoltando la storia di Natasha e Gianluca: "L'amore incondizionato è l'eredità dei vostri genitori"

Nel video in alto, Massimiliano Caiazzo e Gianluca

C’è Posta per Te parte con il botto, seguendo la scia del successo di Mare Fuori con Massimiliano Caiazzo - Carmine nella fiction Rai più seguita degli ultimi anni - in studio, pronto a fare una sorpresa al fratello di Natasha, Gianluca. È la sorella maggiore di quest’ultimo a chiamare il programma perché vorrebbe proteggere il fratello, dato che in passato non l’ha mai fatto: quando muoiono entrambi i loro genitori a distanza di 4 mesi è lui a prendersi cura della donna. Il padre muore per un tumore allo stomaco, ma Gianluca sa già tutto e non dice nulla alla sorella per risparmiarle questo dolore. Quattro mesi dopo la perdita del padre viene a mancare anche la madre, ed è sempre il fratello a saperlo per prima e a consolarla. Mentre Maria De Filippi racconta la sua storia, Massimiliano Caiazzo le tiene la mano per tutto il tempo. Natasha vuole chiedere al fratello di farle fare la sorella maggiore e chiedergli scusa perché non è nelle condizioni di occuparsi economicamente di lui. Ora il giovane dorme dai nonni, in una piccola stanzetta, mentre lei vive con il marito e la figlia e ciò le fa tanto male al cuore.

La lettera

“Non sai che per me sei sempre stata la persona più importante della mia vita, senza te in questo periodo non so come sarei potuta stare. Dopo la morte dei genitori sei stata la persona più vicino a me, e voglio chiederti scusa perché avrei voluto darti di più. Ora sono pronta a pensare alle tue sofferenze”, dice Natasha al fratello, che si commuove non appena la vede dall’altra parte della busta.

Maria De Filippi legge la lettera, uno scritto duro che riporta i due giovani nel passato, in quel dolore che Gianluca e Natasha sentono tuttora, ed è evidente anche nella reazione dell’uomo mentre ascolta quelle parole: gli tremano le labbra, come se volesse esplodere in un pianto. “Sei la parte migliore di me, io per te nel momento più difficile non sono riuscita ad aiutarti. Quando ero piccola mi sentivo sola, poi un giorno mia madre mi ha detto: ‘Puoi scegliere un cane o un fratellino’ e poco dopo sei arrivato tu. Possiamo ripartire dalle cose belle, torneremo a sorridere. Vedrai che piano piano il mare tornerà calmo come un tempo”. Per tutto il tempo della lettera Maria tiene la sua mano sulla spalla di Gianluca, mentre Massimiliano Caiazzo si commuove così tanto da asciugarsi le lacrime.

L'incontro con Massimiliano Caiazzo

"Hai gli occhi buoni. A parte la sensazione di gratitudine per averla potuta ascoltare e parlare con te. Quando si toccano certi temi è facile scadere nella retorica, ma mi ha colpito il modo in cui i vostri genitori si sono rapportati con voi. Siete stati messi al centro del loro cuore, e la prima cosa che mi è venuta in mente è che tu e tua sorella e il vostro rapporto è l’eredità alla vita dei vostri genitori. Quest’onda di amore incondizionato in tutta la storia è l’eredità, tu hai ricevuto una cosa che secondo me oggi è rarissima", dice Massimiliano prima di regalargli una chitarra e dire: “L’amore incondizionato mi ispira per raccontare sempre qualcosa di nuovo e questa chitarra può essere un ottimo punto di partenza”. Poi l’attore porta in studio qualcosa che lo lega forte al fratello minore e ammette: “Morirei per lui”. Gli dona una bandana: “Non so se tu vedi i cartoni animati, io mi scasso con quelli”. Infine, Natasha gli chiede di promettere di renderla più partecipe della sua vita e che lui torni a sorridere. Busta aperta e la magia diventa protagonista della storia.