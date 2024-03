C'è Posta per Te, Roberto prega la moglie Stefania di perdonarlo per i continui tradimenti: "La fede è nella Senna"

Nel video in alto, la storia di Roberto e Stefania

Nell'ultima puntata di C'è Posta per Te, in onda su canale 5 sabato 16 marzo, Maria De Filippi ha presentato la storia di Roberto e Stefania: dopo 14 anni di matrimonio, la loro relazione è stata segnata da una serie di tradimenti che hanno portato alla separazione della coppia via scrittura privata. Il primo tradimento di Roberto, avvenuto mentre faceva volontariato, è stato con una ragazza con cui ha scambiato un semplice bacio. Dopo averlo portato in tribunale, Stefania ha deciso di dargli una seconda possibilità. In seguito, però, l'uomo ha commesso l'errore di tradirla nuovamente con una persona conosciuta su Telegram e incontrata solo una volta di persona. Tempo dopo, tre settimane prima del suo compleanno, Roberto ha deciso di eliminare l'app di Telegram dal cellulare ma, leggendo i messaggi che lui e l'"amante" si erano scambiati in precedenza, l'ha ricontattata su WhatsApp. Durante un viaggio romantico a Parigi, regalatogli da Stefania per il suo compleanno, quest'ultima ha scoperto un messaggio della donna e, dopo aver parlato direttamente con lei (ha confermato la versione del quasi ex marito), una volta tornati a casa, lo ha cacciato. Ora Roberto è determinato a riconquistare la sua ex moglie, nonostante la donna sia convinta di non amarlo più.

Cosa è successo

Quando entra in studio e vede le immagini del loro matrimonio, Stefania è in lacrime. Il ricordo dei bei tempi è ancora vivo in lei e Roberto le dice: "Ciao amore mio, sai come sono di carattere ed essere arrivato a una cosa del genere sai che non era da me, ma l'ho fatto perché il mio amore va oltre tutto e tutti. Ho sempre sbagliato, buttato il mio tempo in hobby e sport inutili. Volevo chiederti scusa per i miei tradimenti. Di te mi manca qualsiasi cosa, mi manca il bacio del mattino, mi manca quando ti avvicini con i piedi freddi per scaldarti, mi mancano le tue smorfie quando ti concentri e poi scoppiamo a ridere insieme. Volevo prometterti che da oggi vorrei essere una nuova persona, per te e i nostri 4 figli. Non meriti quello che hai fatto, sei la donna della mia vita. Ti amo e ti amerò per sempre".

Stefania ammette di non essergli completamente indifferente, ma solo dopo aver fatto una battuta decisamente ironica: "Viene sempre scoperto, è per quello che dice sempre la verità, è obbligato. Non è vero che non lo amo più, ho tanti dubbi, perché mi domando di cosa mi sia innamorata. Non posso dire che non provo niente, sarei falsa". Per quanto riguarda i tradimenti e il suo stato d'animo al riguardo, Stefania svela: "Non sono state solo quelle due volte, ci sono state altre circostanze che mi hanno messa in difficoltà, io penso lui abbia un problema serio di infedeltà. Se ti scrivi con altre persone è comunque la stessa cosa, se provi qualcosa per un'altra donna è la stessa cosa, stai mancando di rispetto alla tua famiglia, a tua moglie. Le ho pensate tutte e sono arrivata al punto di dirgli che ha un problema. Secondo me la vita che hai non ti va bene, perché se nel poco tempo che passi a casa ti dà fastidio condividere con la famiglia determinate cose... Sembra un peso qualsiasi cosa fai. Se fosse stato per te non saremmo stati insieme 14 anni. Ora sono serena, mi sono resa conto di aver lottato tanto. Io penso che lui non cambierà mai".

La scelta di Stefania

Roberto prova a convincerla puntando sul fatto di essere disposto a cambiare per lei: "Questo non puoi dirlo, ti sto parlando con il cuore in mano. Ti amo, lo sai, e ti amerò per sempre. Sai che sto facendo un percorso con uno psicologo, non torneremo a casa fischiettando dall'oggi al domani e magari staremo staccati per tutto il tempo che ti serve, ma non voglio essere più l'uomo di prima. Non è che se apri la busta io mollo il percorso. Possiamo fare dei progressi insieme". Stefania però non sembra intenzionata a togliere la busta: "Un gesto del genere sicuramente mi fa effetto, fatto da lui ha un peso [si riferisce all'incontro a C'è posta per Te, ndr]. Non ho paura di mettermi in una nuova situazione, ho proprio la convinzione che la cosa accadrà. Sarei ipocrita a dire che non mi preoccupo per lui, ma non riesco a fidarmi. Aprire questa busta significherebbe prendermi in giro". In seguito Maria De Filippi nota la fede al dito di Stefania ma lei spiega: "La fede l'ho buttata nella Senna, questo è l'anello di mio nonno", e poi chiude la busta dicendo: "Io ti conosco, so che se aprissi questa busta per te penseresti che ti amo ancora. Non voglio darti nessuna illusione, io oggi sto bene, sono serena".