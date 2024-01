C'è posta per te, anticipazioni puntata 27 gennaio 2024: Luca Argentero ospite

C'è posta per te torna sabato 27 gennaio 2024 con una nuova puntata. Dopo il consolidato successo registrato dai numeri che ogni settimana lo rendono il programma più visto, il people show di Maria De Filippi regala nuove emozioni con le storie delle persone protagoniste e i personaggi del mondo dello spettacolo chiamati come ospiti.

Questa settimana dietro la "famosa" busta ci sarà Luca Argentero, attore della fiction Rai Doc - Nelle Tue Mani, che, come da ormai tradizione, aiuterà Maria a fare una sorpresa. Per Argentero questa è l'undicesima partecipazione al popolare programma di Canale 5: la prima ospitata risale al 2009, l'ultima alla scorsa edizione. Solo lui, dunque, sarà l'ospite della puntata una sola storia vip. La prossima settimana, sabato 3 febbraio 2024, andrà in onda il quarto appuntamento, poi C'è posta per te si fermerà per non scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo.