Celebrity Chef, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, concorrenti Vip

A partire da oggi, 2 ottobre 2023, dal lunedì al venerdì alle 19.00 su Tv8, Alessandro Borghese riapre le porte del suo ristorante, "Il Lusso della Semplicità", per le nuove sfide del programma "Celebrity Chef". Ogni sera due Vip si sfidano in cucina, giudicati da Angela Frenda e Riccardo Monco.

Celebrity Chef: anticipazioni della nuova edizione

Nato come programma dell'access prime time, lo scorso maggio "Celebrity Chef" è andato in onda su Tv8 in prima serata televisiva. Dopo questo esperimento, Alessandro Borghese e i giudici dello show culinario tornano su Tv8 con nella collocazione d'origine: dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.00.

La struttura del talent culinario rimane comunque invariata: alcune personalità appartenenti al mondo dell'intrattenimento, della musica o dello sport si improvvisano cuochi, e si sfidano in cucina. Il menu di degustazione da loro concepito deve consistere in tre pietanze. Il tutto ha luogo presso il ristorante "Alessandro Borghese - Il Lusso della Semplicità": il celebre chef/conduttore assiste le celebrità che si cimentano, mettendo inoltre a loro disposizione la sua prestigiosa squadra, composta da due sottocuochi e due camerieri.

I giudici del programma sono ancora una volta la food editor del Corriere della Sera Angela Frenda e Riccardo Monco, primo chef dell'Enoteca Pinchiorri. Specifichiamo che non tornerà Costantino della Gherardesca con il suo "premio della critica". La presenza del conduttore di "Pechino Express" si è dunque limitata alla sola versione del prime time del programma.



Sul finire della puntata viene decretato il vincitore, stabilito dalla decisione dei due giudici e dalla scelta dei clienti del ristorante. Il Vip che accumula il maggior numero di punti alla fine della cena conquista il riconoscimento di Chef Celebrity della serata.

Nella prima settimana di programmazione (2-6 ottobre 2023) "Celebrity Chef" mette in sfida: Vera Gemma e Asia Argento, Enzo Iacchetti e Laura Freddi, Susy Laude e Dino Abbrescia, Alvise Rigo e Barù, Paolo Ruffini ed Elena Di Cioccio.

Dove vedere “Celebrity Chef” in tv (dal 2 ottobre 2023)

La nuova edizione di "Celebrity Chef" va in onda a partire da lunedì 2 ottobre 2023 a partire dalle 19.00 su Tv8. Il programma è visibile anche, in live streaming, sul sito web della rete.