Un anno senza Costanzo, Maria De Fillippi sceglie Fabio Fazio per lo show celebrativo

Saranno Maria De Filippi e Fazio Fazio a condurre, eccezionalmente insieme, lo speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa. A ripercorrere con Maria De Filippi e Fabio Fazio la lunga carriera del grande giornalista, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana. Lo speciale, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite.

Conduttore tv, autore, sceneggiatore, vera e propria icona televisiva, Maurizio Costanzo è morto l'anno scorso a Roma all'età di 84 anni. era ricoverato da un paio di settimane dopo la complicazione di problemi al cuore di cui soffriva da anni. Decine i programmi radiofonici e televisivi firmati, oltre alle molte commedie teatrali. La grande popolarità è arrivata nel 1986, con la conduzione del talk-show Bontà loro, ma il suo nome resterà legato per sempre anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e fino al novembre precedente alla morte.