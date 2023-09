Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 24 settembre 2023: ospiti e anticipazioni

Mara Venier torna oggi, 24 settembre 2023, su Rai 1, dalle 14.00, con la seconda puntata stagionale di Domenica In: un appuntamento che si rinnova dall'ormai lontano 1976 e che ospita ogni domenica pomeriggio personaggi della televisione, del cinema, della musica; ma anche protagonisti di vicende di attualità, della politica, della cronaca. Chi sono gli intervistati della nuova puntata dello show? Scopriamolo insieme.

Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti

Inaugurata la scorsa settimana, l'edizione 2023-2024 di "Domenica In" sembra destinata a essere l'ultima condotta da Mara Venier, istituzione dei palinsesti televisivi domenicali: la volontà della conduttrice è quella di dedicarsi a tempo pieno (o quasi) alla sua famiglia. Prima del probabile addio, ci aspetta comunque una lunghissima e intensa stagione in compagnia del longevo programma di Rai 1.

Nello studio "Fabrizio Frizzi" di Roma si torna a parlare di Gina Lollobrigida, celebre attrice scomparsa lo scorso gennaio all'età di 95 anni. Mara Venier dialoga con Andrea Piazzolla, amico e factotum dell'indimenticata attrice, adesso sotto processo con l'accusa di "circonvenzione di incapace". Le indiscrezioni dicono che il figlio, Andrea Milko Skofic, e il marito, Francisco Javier Rigau, avrebbero declinato l'invito. Piazzolla manipolava davvero la celebre attrice? Per dibattere su queste controversie intervengono in studio il manager Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini e il conduttore e giornalista Salvo Sottile.

Mara Venier accoglie poi in studio Francesca Fagnani, che inaugura martedì 26 settembre, in prima serata su Rai 2, la nuova edizione del programma cult "Belve", che dà voce a personaggi al centro della cronaca o controversi, per interviste senza tabù né peli sulla lingua. Altro ospite dell'odierna puntata di "Domenica In" è Piero Chiambretti: emerso in Rai, dopo "Chiambretti c'è" (2001-2003) ha girovagato, tra La7 e Mediaset: che possa presto tornare nell'azienda di Viale Mazzini?

Altri ospiti di Mara Venier sono Pino Insegno, in partenza domani, dalle 19.55 su Rai 2, con "Il Mercante in fiera"; Brigitte Neilsen, attrice danese da tempo assente dagli schermi televisivi di casa nostra; Donatella Rettore, che occupa la pagina musicale, ripercorrendo una carriera ricca di successi: da "Splendido splendente" a "Kobra", da "Lamette" a "Chimica", canzone presentata a Sanremo 2022 in coppia con Ditonellapiaga.

Dove vederlo in tv e in streaming (24 settembre 2023)

La seconda puntata stagionale di "Domenica In" va in onda oggi, domenica 24 settembre 2023, a partire dalle 14.00 su Rai 1. Il programma condotto da Mara Venier è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.