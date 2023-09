Fuori dal coro, con Mario Giordano: le anticipazioni di questa sera

Mario Giordano conduce oggi, mercoledì 13 settembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4, la seconda puntata stagionale di "Fuori dal coro", talk show ideato e condotto da Mario Giordano, che ospita oggi in studio il generale Roberto Vannacci. Tra gli argomenti di questa sera l'immigrazione, il cambiamento climatico e il caro affitti.

Fuori dal coro: anticipazioni del 13 settembre

La scorsa settimana Mario Giordano è tornato alla carica con una nuova edizione del suo "Fuori dal coro", che a partire da quest'anno, lascia la serata del martedì a Bianca Berlinguer con la novità della rete, "È sempre Cartabianca", e si colloca al mercoledì, come sempre a partire dalle 21.20 circa.

La verve del conduttore, la sua vena polemica e la volontà di parlare ai cittadini in modo schietto e senza fronzoli sono caratteristiche che restano immutate. Il programma realizzato dalla testata Videonews si occupa anche quest'anno dei temi più caldi del nostro panorama politico e non solo: si parla di società, economia e cronaca seguendo in determinati casi dei filoni che vengono arricchiti, di settimana in settimana, di nuovi reportage, di dettagli e di testimonianze.

Nel corso dell'odierna puntata, Mario Giordano intervista il generale Roberto Vannacci, che approfondirà diversi temi legati al suo chiacchieratissimo libro "Il mondo al contrario", capace di alzare un polverone nazionale a causa dei suoi contenuti, per molti poco consoni al ruolo coperto da Vannacci.

Al centro della serata, Giordano lancia un nuovo reportage, realizzato nei luoghi in cui regna l’illegalità, tra immigrazione incontrollata e mancanza di sicurezza per i cittadini. Spazio poi ad un'ampia parentesi sul cambiamento climatico e sui gravi danni provocati dall’uomo per una serie di opere programmate e rimaste irrealizzate.

Altro argomento affrontato è quello del caro affitti: ci si addentra, in particolar modo, nella città di Milano. Un importante reportage è invece incentrato sulle baby gang di Bari, che urlano ai quattro venti le loro azioni mediante i social network. Continua, in conclusione il mega-speciale dedicato ai “Ladri di case”.

Dove vedere Fuori dal coro in tv e in streaming (13 settembre 2023)

La seconda puntata stagionale di "Fuori dal coro" va in onda oggi, mercoledì 13 settembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rete 4. Il programma visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.