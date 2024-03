Giletti torna in Rai: oggi la firma del contratto. L'annuncio ufficiale

L'ufficialità era nell'aria, ma mancava ancora la concretezza di una firma su un contratto che oggi, lunedì 25 marzo, viene apposta per confermare le indiscrezioni: dopo sette anni Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. "Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa" dicono l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi.

Massimo Giletti torna così nell'azienda in cui è nato e cresciuto professionalmente con programmi che da Mixer a Mezzogiorno in famiglia, da Scommettiamo che…? a I fatti vostri, Casa Raiuno, Beato tra le donne, Domenica In e lo Zecchino d'Oro, lo hanno reso popolare al grande pubblico. Nel 2017, poi, i rapporti tra il giornalista e la Rai si interruppero e lui lasciò il programma L'Arena per arrivare su La7 con il suo Non è l'Arena. Dopo sette anni, poi, la brusca fine dei rapporti con l'editore Urbano Cairo, la chiusura del programma e, adesso, l'inizio di un nuovo rapporto con l'azienda che lui ha sempre considerato casa sua dove di recente si è già affacciato al timone dello show che ha festeggiato i 70 anni della Rai.