Grande Fratello, Anita: "Cosa faceva Beatrice sotto le coperte". Bufera sul web

È terminato il Grande Fratello, ma di certo non sono terminate le polemiche. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo più di 6 mesi è volto al termine, incoronando Perla Vatiero vincitrice. Spenti i riflettori, cosa resta dei protagonisti dell'edizione appena terminata? Contrasti, dissidi, episodi violenti (alcuni dei quali avranno un seguito anche dal punto di vista legale). Altri, invece, più leggeri. Dove si colloca quello che vede protagonista Anita Olivieri? Ecco i dettagli.

Le parole di Anita su Beatrice

Anita e Beatrice non sono mai andate molto d'accordo. Solo un periodo sembrava che avessero trovato se non un accordo, almeno un quieto vivere. Ma poi, specialmente da quando Anita ha lasciato il fidanzato Edoardo per vivere una nuova storia d'amore in diretta televisiva (quella con Alessio Falsone), la situazione è peggiorata. Anche ora - a tre giorni dalla fine del programma - le acque sono piuttosto mosse.

Un esempio? Il video che sta girando sui social in queste ore. Si tratta di uno spezzone di una recente live di Anita e Alessio. A un certo punto Anita ha detto: "Bea faceva le coccole sotto.. (le coperte, ndr) cioè nel letto con persone con cui non c'era fidanzata". "No, no non alimentiamo polemiche", è intervenuto subito Alessio. "No, non è una polemica. Solo questo volevo dire", ha replicato lei.

Il video e la reazione dei fan

Il filmato ha scatenato i fan di Beatrice. "Bea non era impagnata. Lei (Anita, ndr) ha tradito il ragazzo in diretta nazionale. Ci penserei due volte prima di parlare", "Io spero che Beatrice la denunci", "Ti do una notizia cara Anita.. Bea non sa neanche più chi ca**o sei. Curati l'ossessione perché fa male alla salute", "Ma ancora continua? Ma è fissata. Ma una denuncia, no? Bea poteva fare quel che voleva e lei stessa ha detto che aveva bisogno di contatto, di affetto, ma Bea non ha mai sbandierato di essere impegnata, a differenza di qualcun altro..". Insomma, la reazione dei fan è stata piuttosto dura, ma c'è da dire che anche l'insinuazione di Anita non era leggera.