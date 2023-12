GF, anticipazioni puntata stasera (2 dicembre): due nuovi ingressi, risultato televoto e una sorpresa per Giuseppe

Stasera, 2 dicembre, torna in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista, si sposta dunque al sabato. Una serata non facile, visto che su Rai 1 va in onda Ballando Con le Stelle. Riuscirà, il reality, ad avere la meglio? Cos'accadrà durante la puntata di stasera? Ecco cosa si sa già dalle anticipazioni fornite dall'azienda.

Due nuovi ingressi

Innanzitutto stasera ci saranno due nuovi ingressi. Uno era già noto, mentre l'altro no. Di chi si tratta? Rosanna Fratello e Greta Rossetti, che varcheranno la porta rossa. Le due donne metteranno in discussione gli equilibri della Casa? Tra Rosanna Fratello, artista che non ha bisogno di presentazioni, icona della musica italiana, e Fiordaliso ci sarà complicità o competizione? La (ex?) fidanzata di Mirko entra in gioco proprio quando sembra esserci un forte riavvicinamento tra Mirko e Perla. "Sembra", perché i due infatti continuano ad avere un rapporto altalenante. Vicini, lontani, poi di nuovo vicini. Non c'è dubbio che l'ingresso di Greta scombinerà tutto. Come reagirà Mirko?

La sorpresa per Giuseppe e il televoto

Inoltre è prevista una sorpresa per Giuseppe Garibaldi, ormai ex fidanzato di Beatrice Luzzi. Il concorrente avrà la possibilità di incontrare il padre. Il signor Garibaldi avrà qualcosa da dire anche a Beatrice. Con tutta probabilità, dunque, potrebbe esserci anche uno scontro, viste soprattutto le parole di Beatrice nei confronti di Giuseppe durante gli ultimi giorni. Quale sarà, infine, il risultato dell’affollatissimo televoto che vede contrapposti Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio?