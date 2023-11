Grande Fratello, Mirko e Perla nel letto insieme ma la regia li censura, il video

Dalla fine di Temptation Island i due non erano mai più stati così vicini: Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno facendo sognare il pubblico che li aveva seguiti nel reality show andato in onda quest'estate. I due hanno superato la tensione nata dopo il confronto che c'è stato lunedì sera con Greta Rossetti, la ormai ex di Mirko (era la tentatrice che a Temptation rubò il cuore a Mirko) e hanno deciso di assecondare la richiesta degli altri inquilini dormendo insieme.

Durante la notte si sono stesi nello stesso letto, si sono messi sotto le coperte e dopo un lungo confronto si sono avvicinati, ma la regia ha deciso di staccare la diretta proprio in quel momento. I due hanno riso, scherzato, ma si sono anche confrontati. "Mi viene spontaneo difenderti", afferma lui. "So farlo da sola", ribatte lei. Inoltre, ascoltando uno dei molti video che sono stati pubblicati su X, ex Twitter, del momento lei sembrerebbe sussurrare: "Come a casa", riferendosi a quando convivevano.

"Per come parli, sembra sempre che sono io lo stron*o che ha sbagliato. L'unico stron*o della situazione. E per te è tutto giustificato", ha dichiarato Brunetti subito dopo la cena. "Non è così, tu hai la tua parte e io la mia", ha invece chiarito Perla. I due però dopo il confronto sono andati in camera insieme e sotto le coperte si sono scambiati sguardi languidi. Lei gli ha chiesto "Che c'è" e lui, forse non volendo anticipare troppo i tempi, si è limitato a dire "Niente".

just gonna stand here and watch me burn…#perletti pic.twitter.com/YbyQWQBIB0 — s (@s0fficinofindus) November 29, 2023