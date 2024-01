Grande Fratello, anticipazioni stasera: chi esce, un "fantasma" nella Casa e la rivalità tra Beatrice e Perla

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, con il valido supporto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Cos'accadrà nella casa più spiata d'Italia, durante la puntata del programma in onda oggi, martedì 29 gennaio 2024? Scopriamolo insieme.

Chi esce, televoto, dinamiche

L’affollatissimo televoto di questa sera vede protagonisti una veterana, Fiordaliso, e cinque nuovi concorrenti: Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Nel loft di Cinecittà i continui dissapori tra Beatrice e Perla hanno diviso i concorrenti in due fazioni. Chi avrà la meglio? Riusciranno a riappacificarsi?

Attenzione, non finisce qui. Infatti continua a tenere banco il rapporto tra Monia e Massimiliano: il "fantasma" di un amore di Monia, taciuto fino a pochi giorni fa, aleggia tra loro. Se n'era già parlato durante l'ultima puntata in onda in prima serata. Si tratta di un tale "Giovanni", con cui Monia avrebbe avuto una storia. Avrebbe "avuto" o semplicemente avrebbe? Su questo c'è da fare chiarezza e anche in Casa le opinioni sono differenti. C'è chi ritiene che Monia non sia stata abbastanza sincera e chi, invece, che sia solo impaurita. Come andrà a finire? Infine, una dolce sorpresa per Greta che potrà rivedere il fratello Josh.