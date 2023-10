Grande Fratello, riassunto 15esima puntata: Valentina eliminata, nomination e televoto

Ne sono accadute di cose nella 15esima puntata del Grande Fratello: andata in onda su Canale 5 lunedì 30 ottobre, la diretta ha visto ancora una volta protagonista Beatrice Luzzi, ormai regina indiscussa di questa stagione. Tra dinamiche con Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer e flit passati e nuovi è stata lei a emergere su tutti gli altri concorrenti. Lei e Giampiero Mughini, sempre pronto a dare opinioni su ogni situazione che si presenta e sempre su richiesta del conduttore Alfonso Signorini, affiancato in studio dall'opinionista Cesara Buonamici e dall'addetta ai social Rebecca Staffelli. Dobbiamo dire che è stato lasciato largo spazio anche a Grecia Colmenares con una sorpresa a lei dedicata che ha emozionato tutti in positivo, diversamente dall'eliminazione di Valentina Modini dalla Casa più spiata d'Italia che invece ha lasciato i gieffini senza parole, in particolare Fiordaliso e Vittorio, di cui abbiamo scoperto qualche dettaglio in più sulla vita privata.

Il rassunto della puntata del 30 ottobre del Grande Fratello 2023/2024

Beatrice e Giuseppe: i due gieffini sono stati al centro della scena, con Giuseppe che ammette di sentirsi ferito nell'orgoglio perché nella puntata precedente è stato nominato al televoto proprio dal suo ex interesse amoroso e pensa che Beatrice l'abbia manipolato per farlo diventare una persona diversa, cattiva. La gieffina non ci sta, ma nemmeno si espone su questo punto: l'unica sua certezza è che non vuole più saperne di lui. Eppure, poco prima del verdetto definitivo che ha visto scontrarsi Garibaldi e Valentina Modini, i due si abbracciano in seguito alle scuse dell'uomo che tempo prima aveva tirato in ballo, senza alcun senso, i suoi figli. Anche in Superled, dopo l'eliminazione di Valentina, assistiamo a un altro momento inatteso: lui ha dichiarato di averle scritto una lettera in cui afferma di voler conoscere i suoi figli per scusarsi con loro di persona e che vorrebbe un incontro con lei fuori da quel contesto per chiarire la loro situazione. Lei risponde di aver sentito molto dolore e che dare una risposta alla lettera spetta ai suoi figli, perché loro vengono prima di tutto.

Grecia Colmenares abbraccia il figlio: l'attrice racconta in breve la sua vita privata, dicendo di essere orgogliosa di suo figlio e che per lei è tutta la sua vita. Ma le emozioni arrivano dopo, quando Grecia vede un videomessaggio di Gianfranco in cui le dice di andare avanti così e di restare la persona che è, parole che la portano a piangere e a urlargli di amarlo. Poi la vera sorpresa: nel salone non c'è nessuno e la donna viene freezata. Dietro di lei c'è il figlio, che le dice di girarsi per poi darle un bacio sulla guancia. Lei trema, vuole abbracciarlo, ma si trattiene perché deve farlo. Finito il freeze, Grecia gli salta praticamente addosso e lo stringe forte a sé piangendo, uno dei momenti più emozionanti di questa stagione del Grande Fratello.

Beatrice e Massimiliano: Signorini mostra un video in cui i due gieffini sembrano molto affiatati, ma gli altri inquilini sono certi che si tratta di una strategia, essendo entrambi in nomination per l'eliminazione. Beatrice non si sbilancia molto, ammette solo che i complimenti di Max durante il confronto in studio della scorsa settimana le hanno fatto piacere, mentre Varrese pare intenzionato ad avvicinarsi alla donna per conoscerla piano piano fino in fondo: "Non abbasso la guardia, ma voglio crederci", dice.

Tutte pazze per Mirko Brunetti: nella Casa le donne sono molto attratte dall'ex protagonista di Temptation Island, tanto da guardarlo togliersi la maglietta per poi "sbavargli" dietro. Se fosse Gerard Butler ai tempi de "La dura verità" capiremmo, ma non lo è. Inoltre, il gieffino si scava la fosse da solo con Perla e Greta, perché nel Confessionale ammette di non volere nessuna delle due al suo fianco nel Loft (ma allora te le cerchi...). Per alcuni inquilini Angelica potrebbe essere la ragazza perfetta per lui: tra i due c'è sintonia, ma il gieffino è troppo occupato a pensare ad altre donne in questo momento e le chiude ogni porta. Signorini gli fa notare che anche nel reality show condotto da Filippo Bisciglia lui era entrato con Perla e poi aveva scelto Greta, quindi tutto è possibile.

Vittorio Menozzi e l'amore: il gieffino ammette di fare molta fatica a fidarsi delle persone e aprirsi, perché è stato abituato ad essere "soldato" di sé stesso: "Le mie emozioni non dovevano uscire e trasparire. Le vedo come debolezze”. In seguito, parlando con Valentina nei giorni scorsi, Vittorio ammette di sentirsi in colpa per il fatto di non sapere amare e di non capire a cosa è dovuta questa sua mancanza d'amore: "Il vero problema è che non sento niente dentro di me. Io e mio fratello in 20 anni non ci siamo mai amati e non capisco perché. Mi sento come se non avessi mai iniziato a vivere”.

Beatrice Luzzi contro Alex Schwazer: Settimana scorsa, durante le nomination segrete della diretta del Grande Fratello, Alex aveva minacciato di abbandonare la Casa nel caso in cui il famoso video che mostra Beatrice mentre lo corteggia non fosse uscito fuori. Signorini (e gli autori con tanto di comunicato ufficiale) svela davanti a milioni di telespettatori che quel video è inesistente e quindi è impossibile sapere chi tra Beatrice e Alex abbia ragione, in quanto non ci sono prove. Alfonso chiarisce che nessuno mette in dubbio la buona fede dell'una e dell'altro e poi ricorda al campione che se avessero trovato la registrazione, l'avrebbero pubblicata subito perché conveniente per il reality show (per il conduttore era un vero e proprio scoop). Beatrice è arrabbiata e sbotta contro Alex: "Fossi in te mi vergognerei veramente tanto, perché anche fosse stato vero, un signore non sarebbe certo entrato in una situazione già delicata a mettere dell'inutile cattiveria in una relazione, dicendo tra l'altro che io avevo utilizzato strumentalmente la storia con Giuseppe, quando alla fine è venuto fuori che i giocatori siete voi, tu e Giuseppe."

Il messaggio criptico per Letizia: Andrea, il fidanzato della gieffina, pubblica su Instagram un simbolo che fa pensare a un cambiamento o al "karma che gira", come una sorta di avvertimento o una chiara volontà di lasciare la donna. Tutto questo è accaduto dopo una breve dinamica che ha visto Letizia sempre più vicina a Paolo Masella... Cosa accadrà?

Nomination, eliminato, televoto

I preferiti della Casa sono Anita, Ciro, Angelica, Paolo e Giampiero, ma Cesara salva anche Grecia e Giuseppe (ancora Garibaldi?). Valentina Modini è eliminata, mentre sono al televoto Beatrice, Fiordaliso, Giselda e Alex.