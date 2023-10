Grande Fratello, Grecia Colmenares in lacrime abbraccia il figlio che non vede da 4 anni: "Ti amo"

Al Grande Fratello Alfonso Signorini dedica un lungo blocco a Grecia Colmenares, per la quale gli autori hanno in serbo una sorpresa meravigliosa: il figlio Gianfranco Pelegri è pronto a riabbracciare la madre che non vede da ben 4 anni. Un momento di gioia per l'attrice, che prima di incontrarlo svela di aver conosciuto il padre dell'uomo mentre lei era nel giardino di casa, vestita da cameriera per una soap opera che doveva girare. Lui era il suo vicino di casa, Marcelo, che dopo sei mesi di frequentazione ha sposato. I due si sentono ogni tanto: Marcelo sta con un'altra donna, lei non vive nel suo ricordo, ma essendo il padre di suo figlio "resterà sempre la sua famiglia." Il figlio Gianfranco le dedica un bellissimo videomessaggio che la fa commuovere, ma lei non sa che presto lo incontrerà dal vivo.

Il commovente incontro

Signorini invita Grecia in Mystery Room, dove l'attrice racconta un po' la sua vita tra soap opere e amori, per poi concentrarsi sul figlio Gianfranco, il quale scrive un videomessaggio commovente alla madre: "Sono orgoglioso di te, sono felice che tu stia facendo ciò che ti piace e che tu stia bene. Ti stai facendo degli amici veri e i tuoi fan possono apprezzarti in modo differente. Mi piacerebbe essere lì, ma sono impegnato, però presto staremo insieme. Continua a fare quello che stai facendo e non permettere che le persone ti remino contro. L'Italia ti ama. Continua a essere come sei." L'attrice è in lacrime e ripete in continuazione di amarlo: "Lo amore, è la mia vita e mi manca. È un uomo incredibile, puro, sano: è l'uomo della mia vita."

Tornata in salone, dopo un momento di smarrimento nel vedere il luogo vuoto, viene freezata, e quando vede il figlio cade in un pianto di gioia e dichiara di non potersi muovere mentre tutto il corpo le trema. È Gianfranco a baciarla sulla guancia prima di prendere la parola: "Non potevo mancare assolutamente." Finalmente il freeze non c'è più e Grecia salta addosso al figlio per abbracciarlo forte, stringendolo a sé e urlando "Ti amo, ti amo, ti amo. Che felicità", per poi chiedergli di prenderla in braccio (lui lo fa) e poi sentire la voce di Alfonso tra baci e abbracci a ripetizione. "Abbiamo condotto una vita normale. Non mi ha abbandonato solo perché era un'attrice. Mia madre sa bene ciò che vuole, dà sempre la sua opinione sulle mie ragazze, ma devo dire che ho avuto sempre fortuna", dice Gianfranco. Grecia aggiunge: "Se lui è felice lo sono anche io." Nel frattempo gli utenti social dicono di voler vedere il figlio della Colmenares al Grande Fratello perché "è troppo bello", e lui risponde: "Prima imparo l'italiano e poi vengo."