Grande Fratello, nomination del 28 febbraio: l'elenco e le motivazioni

È quasi l'una e mezza di notte quando terminano le nomination del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Chi sono i tre più votati della puntata che si aggiungono a Massimiliano Varrese e che, dunque, rischiano di essere eliminati lunedì prossimo? Ecco le nomination con le rispettive motivazioni.

Chi sono i nominati

Beatrice nomina Anita: “Questo rapporto così stretto con Giuseppe era di controllo reciproco. Poi quando lui è stato male lei si è stufata e vuole divertirsi. Per me non è carino”.

Giuseppe nomina Simona: “Mi dispiace ma gli altri sono tutti veterani”.

Marco nomina Simona: “Mi ha dato delle parole che non mi sono piaciute e poi sono troppo legato agli altri”.

Rosy nomina Simona: “La invito a un dialogo con un incontro di chiacchiere”.

Federico nomina Perla: “La invito a compiere un passo in più”.

Anita nomina Simona: “Il mio criterio è andare sugli ultimi ingressi o su chi ho meno rapporto”.

Grecia nomina Perla: “Ti voglio bene. L’altra nomination avevo detto di no, per me la colpa con Federico è la tua. Ricorda: non sei sua madre”.

Alessio nomina Simona: “Nulla di personale ma con lei condivido poco”.

Greta nomina Simona: “È la persona che mi farebbe meno male se uscisse”.

Le altre nomination e il risultato finale

Letizia nomina Simona: “Mi dispiace ma, a parte il ‘buongiorno’.. non mi dai molta confidenza”.

Massimiliano nomina Letizia: “Non avrei mai voluto farlo ma l’ho sostenuta tanto e ora è arrivato il momento di giocare”.

Perla nomina Federico: “Resto coerente. Già si conoscono le motivazioni”.

Simona nomina Anita: “Non mi è sembrata autentica nella separazione da Garibaldi. Lei non è autentica”.

Sergio nomina Anita: “Non mi è piaciuto come si è comportata con Giuseppe”.

Paolo nomina Simona: “Non riusciamo a incontrarci”.

Dunque il risultato finale è il seguente: Simona 8 voti, Anita 3 e Perla 2.