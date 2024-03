Pechino Express, cosa è successo nella terza puntata: chi ha vinto tra prove, lacrime e tensioni

Terza puntata di Pechino Express 2024 con le coppie di viaggiatori che hanno affrontato prove di abilità e fisiche spostandosi con pochissime risorse nel territorio del Vietnam del Nord. Ad arrivare per primi al tappeto rosso sono stati i Pasticceri, mentre a giocarsi la possibilità di continuare il viaggio sono state le ultime due coppie arrivate: i Giganti e Italia-Argentina.

I due fratelli Carrara hanno salvato la coppia di modelle, decretando l’eliminazione dei campioni Francesca Piccinini e Kristian Ghedina, con la motivazione dichiarata, senza giri di parole, da Damiano: “Sono i più forti, devono andare a casa”. Una forza che in realtà, finora, i due ex atleti non sono riusciti a dimostrare. Anche in questa terza tappa infatti hanno pesato le discussioni e le tensioni tra i due, che solo sul finale sembrano aver ritrovato l’affiatamento necessario per continuare il viaggio, anche grazie al dente avvelenato che ora hanno verso i Pasticceri. Si è scoperto infatti, a fine serata, che questa tappa non era eliminatoria.

Le coppie in gara quindi rimangono otto. A inizio puntata erano solo sette, ma con sorpresa dei viaggiatori, al gruppo si è aggiunta la coppia delle ballerine, Maddalena Svevi e Megan Ria, che si è piazzata sesta, pur arrivando sul tappeto rosso insieme a Fru, e scontando dunque una penalità.

Per gran parte della puntata infatti, l’inviato munito di bandiera nera, ha rappresentato il “malus” vivente per i concorrenti, aggregandosi alla coppia a cui veniva appioppata la bandiera che, al traguardo, si è trasformata in un posto in meno in classifica.

La tappa ha visto i concorrenti affrontare prove di abilità legate alle tradizioni culinarie dei piccoli centri visitati, ma anche un’epica battaglia a cuscinate che è valsa l’immunità ai Fratem e hanno dovuto imparare a memoria nomi di animali e una canzone amatissima dai bambini vietnamiti. E in viaggio sono esplose anche tante emozioni e tante tensioni, come la preoccupazione di Fabio Caressa per l’infortunio della figlia, poi risolto, o la commozione di Antonella Fiordalisi per l’ospitalità dei locali e quelle di Nancy Brilli per il culto delle anime, fino le lacrime di nostalgia dei giovani Fratem per fidanzata e famiglia lontane.