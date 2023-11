Pino Insegno via dall'Eredità? Il manager non ci sta, è bufera

"Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de Il Mercante in Fiera e L'Eredità o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di Affari Tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente": a dirlo all'Adnkronos è Diego Righini, manager di Pino Insegno, a proposito della decisione di Banijay, società che produce L'Eredità, di affidare a un altro conduttore il programma dopo i risultati di ascolti de Il Mercante in Fiera che ha ottenuto una media del 2% di share.

Oggi Righini e Insegno incontrano Angelo Mellone, direttore del Daytime Rai. "Ancora non ci è stato comunicato niente, né da Banijay né dalla Rai e Pino ha già iniziato a lavorare al programma - precisa Righini - Spero che l'incontro con Mellone sia chiarificatore anche sul versante dell'alternativa che ci offrono. Ripeto: se tolgono a Pino L'Eredità per affidargli Affari Tuoi va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato", conclude.

L'Eredità, i due conduttori in lizza al posto di Pino Insegno

La precisazione di Diego Righini arriva dopo la notizia del veto sul conduttore posta dalla società che detiene i diritti del format del game show, Banijay Italia, che in sede di rinnovo dell'accordo biennale con Rai (che era scaduto), ha chiesto di poter approvare il conduttore del programma. In un primo momento il manager di Pino Insegno aveva detto: "Apprendiamo dagli organi di stampa che Pino Insegno sarebbe stato estromesso da L'Eredità, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso né da Rai né da Banijay". Poi, ancora, l'ulteriore riferimento alla posizione di Insegno, al centro delle polemiche per via degli ascolti bassi del suo programma di Rai 2: "Al momento, quindi, possiamo solo rilevare l'ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle, un gioco che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima".