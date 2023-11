Doccia fredda per Pino Insegno: "Cos'ha deciso la Rai". L'inaspettato retroscena

Sono giorni di fermento in Rai. Dopo l'ultimo addio, quello di Corrado Augias che è passato a La7, la Rai starebbe correndo ai ripari. Secondo il Corriere della Sera la dirigenza della tv di stato starebbe apportando alcune modifiche a quanto deciso al momento del lancio dei palinsesti.

La notizia più piccante riguarda il futuro di Pino Insegno. Da gennaio sarebbe dovuto diventare il nuovo conduttore de L'Eredità, programma campione d'incassi che dal 2018 era in mano a Flavio Insinna. Gli ascolti poco rassicuranti su Rai 2 de Il mercante in fiera avrebbero però portato i vertici Rai a ripensare alla scelta, ma la decisione non spetta solo alla Rai, ma anche al proprietario del format, ovvero Banijay (però a viale Mazzini avrebbero già deciso). Chissà se quindi Insegno prenderà davvero il posto di Insinna...

Al posto di Augias, inoltre, la Rai starebbe pensando ad Alessandro Baricco, su Rai 3 tornerà Giovanni Minoli con "La storia siamo noi". Sarà invece totalmente nuovo il programma che condurrà Renzo Arbore che su Rai2 porterà i suoi più grandi successi, ma non solo.