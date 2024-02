Angelina Mango, l'emozione prima della vittoria: "Non mi sono mai sentita così compresa, ho trovato il mio posto"

Angelina Mango ha vinto Sanremo e lo ha fatto alla sua prima partecipazione a soli 22 anni. Un'emozione grandissima per una ragazza figlia d'arte con alle spalle già tantissima esperienza sul palco insieme ai suoi genitori Pino Mango, scomparso nel 2014 e Laura Valente, voce dei Matia Bazar. Ex volto di Amici, talent che le ha regalato notorietà, Angelina è approdata a Sanremo 2024 con un brano, La noia, che sembra già essere diventato una hit, perlomeno su Tiktok è già virale, e ha dimostrato una grande disinvoltura sul palco nonostante la giovane età. Ma qual era lo stato d'animo di Angelina prima della vittoria? Come ha vissuto la serata finale di Sanremo 2024 prima che venisse pronunciato il suo nome come vincitrice? A dircelo è stata proprio lei in un video su TikTok, registrato nel bagno dell'hotel a Sanremo prima di truccarsi e vestirsi per la finalissima di Sanremo dove, molto emozionata e con la voce rotta, racconta a tutti di sentirsi fiera delle sue scelte e felice di aver trovato il suo posto nel mondo.

"Mi avete regalato la settimana più bella di tutte - ha detto Angelina ai suoi fan. Non mi sono mai sentita così tanto compresa come in questa settimana, ho trovato il mio posto e penso di voler fare questo per tutta la vita, quindi voglio ringraziarvi perché è tutto merito vostro, del vostro amore e del vostro supporto, io non riesco più a parlare ho la voce rotta e devo cantare"

Poi, Angelina, che nella serata delle cover ha commosso tutti cantando La Rondine, grande successo di suo papà scomparso, ha ammesso di sentirsi ancora piccola rispetto a tutto questa attenzione mediatica.

"Mi sento piccola rispetto a tutto questo però ci sono stati dei momenti in cui davvero mi avete fatto sentire fiera di tutto quello che ho fatto, delle mie scelte, mi avete dato la possibilità di essere me stessa e mi avete compresa e questo è tanto quindi io voglio continuare questo amore reciproco che si è creato. Divertiamoci, io voglio solo divertirmi stasera. Spero di non deludervi mai".

Quando ha registrato questo video Angelina non sapeva ancora che avrebbe vinto Sanremo ma nell'aria c'era già una certa magia. E ora l'aspetta l'Eurovision.