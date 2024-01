Arisa fuori da Sanremo? Amadeus spiega perché e svela: "Non sono pentito"

Il conto alla rovescia per l'inizio di Sanremo 2024 è ufficialmente iniziato. Amadeus ha svelato le sue carte, se non tutte quasi, e i cantanti si stanno preparando per le loro esibizioni sul temibile palco dell'Ariston. Sul numero di Chi in edicola dal 24 gennaio Amadeus si confessa svelando ovviamente alcuni dettagli sul suo futuro al Festival.

"Ho detto 'mi fermo a cinque Festival consecutivi' anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: 'Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo'. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore".

Ci saranno, in piazza Colombo, Rosa Chemical, uno dei protagonisti del Festival 2023 visto lo scandalo del bacio con Fedez, e Arisa, che aveva presentato un brano per la gara ma non è stata scelta né l'anno scorso né quest'anno. Della delusione per non essere stata aveva ampiamente parlato nel 2023 mentre era una dei professori di Amici. "Arisa è una bravissima cantante, una cara amica. È chiaro che sia difficile scegliere, arrivano 400 brani e, se ne scegli 30, è normale che gli altri 370 ci rimangano male. Sono stati presentati brani e artisti di grande valore, ma non ho pentimenti, quello che c’è è quello che volevo per questa edizione. E non potevo prenderne uno di meno, non c’era un brano che potessi togliere".

Amadeus parla anche dell'enorme presenza di artisti usciti dai talent, in particolare quello di Maria De Filippi: "Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto".