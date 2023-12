Lorella Cuccarini a Sanremo per compiacere il governo di destra? La risposta della conduttrice

Di essere "la più amata dagli italiani" Lorella Cuccarini non ha mai creduto. "E continuo a non crederci, anzi è un'espressione che mi fa venire l'orticaria" dice oggi al Corriere della Sera la ballerina, cantante e showgirl che tornerà nel ruolo di conduttrice in una delle cinque serate del prossimo Festival di Sanremo. Un ruolo importante per la 58enne romana, rimasta del tutto indifferente alle insinuazioni di quanti, ricordando le sue affermazioni sovraniste "perché amo il mio Paese", ritengono sia stata scelta per compiacere il governo di destra: "Ci faccio una risata sopra" commenta: "Vivo la vita reale, non la bolla dei social, i detrattori lasciano il tempo che trovano, queste sono cattiverie che possono colpirti quando sei più giovane. Dopo quasi 40 anni di carriera faccio parlare il mio lavoro, non devo dare spiegazioni a nessuno".

La convocazione da parte di Amadeus con cui ha lavorato in tv e in teatro, Lorella Cuccarini non se l'aspettava affatto: "È stato un regalo inaspettato. Di solito per Sanremo vengono scelti personaggi che possano far parlare... Amadeus mi ha mandato un messaggio per dirmi che mi voleva parlare ma io ho risposto alle 10 di sera e lui stava già dormendo. Mi ha chiamato il giorno dopo e le sue parole mi hanno colpito, ha detto che è il suo ultimo Festival e voleva farlo con gli amici, con le persone a cui vuole bene".

La showgirl torna così sul palco dell'Ariston 31 anni dopo la sua prima volta accanto a Pippo Baudo: era il 1993 e allora si parlò di un "dualismo" con Alba Parietti: "Un dualismo creato da fuori per mettere benzina sul fuoco, ma tra di noi non c'era vera rivalità", assicura, "Nella mia carriera mi sono trovata mille volte in situazioni di dualismo, ma non ho mai fomentato queste ripicche tra colleghe, ho sempre preferito la solidarietà femminile. Anzi, avrei voluto lavorare di più con le donne". E a proposito di colleghe, se Amadeus avesse invitato anche Heather Parisi a Sanremo avrebbe accettato comunque? "Gli ho detto di sì senza chiedere chi c'era" la risposta di Cuccarini che non ha aggiunto altro sui rapporti con la sua ormai celeberrima "nemica amatissima".

L'unica persona con cui si è confrontata per questo ruolo a Sanremo è stata Maria De Filippi, autrice e conduttrice del talent Amici di cui Cuccarini è prof. "Forse era addirittura più felice di me", la confidenza della showgirl che alla soglia dei 60 anni guarda al passato come una strada piena di esperienze tutte utili: "Sembra una frase fatta, ma tutti noi siamo il risultato anche dei nostri errori" ammette, "nella mia carriera ho fatto stupidaggini e cose più belle, ma è dagli errori che impariamo. Inciampi e cadute sono utili perché non esiste una vita dove non si sbaglia mai: cadere aiuta a rialzarsi".